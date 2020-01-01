У Нововолинську закрили ринок на карантин
Сьогодні, 21:16
18-го березня ринок, що біля стадіону «Шахтар», зачинили на карнантин, брами закрили з обох сторін та вивісили відповідні таблички. Центральний базар також повинен бути зачинений на період карантину.
Про це пише БУГ.
Рішення про жорсткіші обмежувальні заходи прийняв Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 16-го березня.
Рішенням виконкому Нововолинської міської ради від 16-го березня затверджено додаткові протиепідемічні заходи. Серед них – закриття ринків.
Незважаючи на те, що зранку 18-го березня під міськраду прийшло понад 30 підприємців із продуктового ринку, що знаходиться біля СОКу «Шахтар», із вимогою надати їм дозвіл на роботу під час карантину не лише тут, але й на великому ринку у базарні дні, ринок зачинили.
Вхід перекритий з обох сторін, вивісили таблички "карантин" та "входу немає".
Читати також: У Нововолинську підприємці прийшли під міськраду вимагати дозволу на роботу ринку
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Про це пише БУГ.
Рішення про жорсткіші обмежувальні заходи прийняв Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 16-го березня.
Рішенням виконкому Нововолинської міської ради від 16-го березня затверджено додаткові протиепідемічні заходи. Серед них – закриття ринків.
Незважаючи на те, що зранку 18-го березня під міськраду прийшло понад 30 підприємців із продуктового ринку, що знаходиться біля СОКу «Шахтар», із вимогою надати їм дозвіл на роботу під час карантину не лише тут, але й на великому ринку у базарні дні, ринок зачинили.
Вхід перекритий з обох сторін, вивісили таблички "карантин" та "входу немає".
Читати також: У Нововолинську підприємці прийшли під міськраду вимагати дозволу на роботу ринку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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