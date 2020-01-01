У Нововолинську закрили ринок на карантин





Про це



Рішення про жорсткіші обмежувальні заходи прийняв Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 16-го березня.



Рішенням виконкому Нововолинської міської ради від 16-го березня затверджено додаткові протиепідемічні заходи. Серед них – закриття ринків.



Незважаючи на те, що зранку 18-го березня під міськраду прийшло понад 30 підприємців із продуктового ринку, що знаходиться біля СОКу «Шахтар», із вимогою надати їм дозвіл на роботу під час карантину не лише тут, але й на великому ринку у базарні дні, ринок зачинили.



Вхід перекритий з обох сторін, вивісили таблички "карантин" та "входу немає".



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-го березня ринок, що біля стадіону «Шахтар», зачинили на карнантин, брами закрили з обох сторін та вивісили відповідні таблички. Центральний базар також повинен бути зачинений на період карантину.Про це пише БУГ.Рішення про жорсткіші обмежувальні заходи прийняв Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 16-го березня.Рішенням виконкому Нововолинської міської ради від 16-го березня затверджено додаткові протиепідемічні заходи. Серед них – закриття ринків.Незважаючи на те, що зранку 18-го березня під міськраду прийшло понад 30 підприємців із продуктового ринку, що знаходиться біля СОКу «Шахтар», із вимогою надати їм дозвіл на роботу під час карантину не лише тут, але й на великому ринку у базарні дні, ринок зачинили.Вхід перекритий з обох сторін, вивісили таблички "карантин" та "входу немає".

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