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Аварія у Луцьку: у водія виявили 1,29 проміле алкоголю

Аварія у Луцьку: у водія виявили 1,29 проміле алкоголю
У Луцьку трапилася аварія за участю автомобіля «КІА» та буса «Мерседес».

ДТП сталася близько 20:30 години на проспекті Волі у Луцьку на перехресті вул. Сенаторки Левчанівської (район обласної друкарні), - пише "Волинь 24".

Від удару в «КІА» повністю зім’ятий моторний відсік. На місці працювала патрульна поліція. Водій автомобіля «КІА» був у нетверезому стані, драгер показав 1,29 проміле алкоголю в крові.

Обставини ДТП встановлюються.




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Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
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