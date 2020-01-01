Аварія у Луцьку: у водія виявили 1,29 проміле алкоголю
Сьогодні, 21:40
У Луцьку трапилася аварія за участю автомобіля «КІА» та буса «Мерседес».
ДТП сталася близько 20:30 години на проспекті Волі у Луцьку на перехресті вул. Сенаторки Левчанівської (район обласної друкарні), - пише "Волинь 24".
Від удару в «КІА» повністю зім’ятий моторний відсік. На місці працювала патрульна поліція. Водій автомобіля «КІА» був у нетверезому стані, драгер показав 1,29 проміле алкоголю в крові.
Обставини ДТП встановлюються.
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ДТП сталася близько 20:30 години на проспекті Волі у Луцьку на перехресті вул. Сенаторки Левчанівської (район обласної друкарні), - пише "Волинь 24".
Від удару в «КІА» повністю зім’ятий моторний відсік. На місці працювала патрульна поліція. Водій автомобіля «КІА» був у нетверезому стані, драгер показав 1,29 проміле алкоголю в крові.
Обставини ДТП встановлюються.
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