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В Україні зафіксували 16 випадків COVID-19

В Україні зафіксували 16 випадків COVID-19
У середу, 18 березня, станом на 22:00 в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).

Про це повідомляє МОЗ.

Як пишуть на сайті міністерства, за сьогодні отримано пацієнтів 51 та 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.


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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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