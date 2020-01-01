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На Волині оштрафували палія сухої трави

На Волині оштрафували палія сухої трави
18-го березня під час спільного рейду працівників Володимир-Волинського МРВ управління ДСНС України у Волинській області, екологів та поліції у Володимир-Волинському районі виявили палія сухої трави, якому тепер доведеться сплатити за свою діяльність штраф.

Мешканець села Поничів підпалив сухостій у полі неподалік своєї земельної ділянки, - пише БУГ.

На порушника склали адміністративний протокол за статтею 77(1). Крім того, провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян щодо заборони спалювання сухої рослинності.

Рятувальники наголошують, що особливо небезпечно спалювати суху траву на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, поблизу лісових масивів, газопроводів. Швидкість поширення вогню надзвичайно висока, тому локалізувати такі пожежі на відкритих територіях украй важко.

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Теги: суха трава, палії, пожежа
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