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У Франківську померла 56-річна жінка: медики перевіряють підозру на коронавірус

У Франківську померла 56-річна жінка: медики перевіряють підозру на коронавірус
17 березня в обласній інфекційній лікарні померла 56-річна мешканка Івано-Франківська.

Про це "Галці" повідомили в медзакладі.

Виданню стало відомо, що жінка поступила у лікарню після трьох днів хвороби за направленням терапевта. З кожним днем її стан погіршувався, тож врятувати життя хворої не вдалося. Лабораторно у неї вже підтверджений грип типу А. Також аналізи померлої відправили у Київ, аби перевірити, чи не було у жінки коронавірусу – результати дослідження будуть до кінця дня 18 березня.

Померла працювала в Івано-Франківську, за межі країни в останні тижні не виїжджала, тому у медзакладі мають сумніви, що у неї крім грипу виявлять коронавірус.

"Галці" стало відомо, що обласній інфекційній лікарні наразі перебувають 12 осіб, які вирішили перевіритися на коронавірус.

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Теги: грип, хвороба, смерть
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