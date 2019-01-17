У Франківську померла 56-річна жінка: медики перевіряють підозру на коронавірус





Про це "Галці"



Виданню стало відомо, що жінка поступила у лікарню після трьох днів хвороби за направленням терапевта. З кожним днем її стан погіршувався, тож врятувати життя хворої не вдалося. Лабораторно у неї вже підтверджений грип типу А. Також аналізи померлої відправили у Київ, аби перевірити, чи не було у жінки коронавірусу – результати дослідження будуть до кінця дня 18 березня.



Померла працювала в Івано-Франківську, за межі країни в останні тижні не виїжджала, тому у медзакладі мають сумніви, що у неї крім грипу виявлять коронавірус.



"Галці" стало відомо, що обласній інфекційній лікарні наразі перебувають 12 осіб, які вирішили перевіритися на коронавірус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 березня в обласній інфекційній лікарні померла 56-річна мешканка Івано-Франківська.Про це "Галці" повідомили в медзакладі.Виданню стало відомо, що жінка поступила у лікарню після трьох днів хвороби за направленням терапевта. З кожним днем її стан погіршувався, тож врятувати життя хворої не вдалося. Лабораторно у неї вже підтверджений грип типу А. Також аналізи померлої відправили у Київ, аби перевірити, чи не було у жінки коронавірусу – результати дослідження будуть до кінця дня 18 березня.Померла працювала в Івано-Франківську, за межі країни в останні тижні не виїжджала, тому у медзакладі мають сумніви, що у неї крім грипу виявлять коронавірус."Галці" стало відомо, що обласній інфекційній лікарні наразі перебувають 12 осіб, які вирішили перевіритися на коронавірус.

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