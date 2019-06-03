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Сервісний центр МВС зупиняє прийом волинян

Сервісний центр МВС зупиняє прийом волинян
З 19 березня по 3 квітня 2020 року сервісні центри МВС тимчасово зупиняють прийом громадян і працюють за окремим графіком, переважно у режимі онлайн.

Про це пишуть на сторінці «Сервісні центри МВС у Волинській області».

Прийом громадян буде відбуватися виключно для надання невідкладних послуг, зокрема:

реєстрація/перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ;
перереєстрація транспортного засобу у зв’язку з втратою або викраденням свідоцтва про реєстрацію авто;
відновлення посвідчення водія в разі його втрати або викрадення.

Ці послуги будуть надаватися за попереднім записом черговими сервісними центрами МВС.
На території Волині — це сервісний центр МВС, що у с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, тел. (0332) 749119.

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Теги: мвс, карантин, сервісний центр
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