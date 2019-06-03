Сервісний центр МВС зупиняє прийом волинян
Сьогодні, 08:07
З 19 березня по 3 квітня 2020 року сервісні центри МВС тимчасово зупиняють прийом громадян і працюють за окремим графіком, переважно у режимі онлайн.
Про це пишуть на сторінці «Сервісні центри МВС у Волинській області».
Прийом громадян буде відбуватися виключно для надання невідкладних послуг, зокрема:
реєстрація/перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ;
перереєстрація транспортного засобу у зв’язку з втратою або викраденням свідоцтва про реєстрацію авто;
відновлення посвідчення водія в разі його втрати або викрадення.
Ці послуги будуть надаватися за попереднім записом черговими сервісними центрами МВС.
На території Волині — це сервісний центр МВС, що у с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, тел. (0332) 749119.
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Про це пишуть на сторінці «Сервісні центри МВС у Волинській області».
Прийом громадян буде відбуватися виключно для надання невідкладних послуг, зокрема:
реєстрація/перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ;
перереєстрація транспортного засобу у зв’язку з втратою або викраденням свідоцтва про реєстрацію авто;
відновлення посвідчення водія в разі його втрати або викрадення.
Ці послуги будуть надаватися за попереднім записом черговими сервісними центрами МВС.
На території Волині — це сервісний центр МВС, що у с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, тел. (0332) 749119.
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