Кухарі світового рівня визнали український часник найкращим
Сьогодні, 04:07
Український часник переміг в конкурсі 2019 A.A. Taste Awards Winners в Японії.
Про це повідомила Наталія Сударкіна, керуючий партнер компанії Agro-Patriot, - інформує Agravery
Часник виробництва Agro-Patriot переміг в конкурсі 2019 A.A. Taste Awards Winners.
«Ця нагорода означає, що вимогливе журі, що складається з мишленовських кухарів, дієтологів і food експертів дуже високо оцінили якість нашої продукції. А лабораторні дослідження підтвердили безпеку і екологічність», — зазначила Сударкіна.
Наталія Сударкіна додала, що з перемогою Agro-Patriot у своєму відеозверненні привітав Надзвичайний та Повноважний Посла України в Японії Ігор Харченко.
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Про це повідомила Наталія Сударкіна, керуючий партнер компанії Agro-Patriot, - інформує Agravery
Часник виробництва Agro-Patriot переміг в конкурсі 2019 A.A. Taste Awards Winners.
«Ця нагорода означає, що вимогливе журі, що складається з мишленовських кухарів, дієтологів і food експертів дуже високо оцінили якість нашої продукції. А лабораторні дослідження підтвердили безпеку і екологічність», — зазначила Сударкіна.
Наталія Сударкіна додала, що з перемогою Agro-Patriot у своєму відеозверненні привітав Надзвичайний та Повноважний Посла України в Японії Ігор Харченко.
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