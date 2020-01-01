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Кухарі світового рівня визнали український часник найкращим

Кухарі світового рівня визнали український часник найкращим
Український часник переміг в конкурсі 2019 A.A. Taste Awards Winners в Японії.

Про це повідомила Наталія Сударкіна, керуючий партнер компанії Agro-Patriot, - інформує Agravery

Часник виробництва Agro-Patriot переміг в конкурсі 2019 A.A. Taste Awards Winners.

«Ця нагорода означає, що вимогливе журі, що складається з мишленовських кухарів, дієтологів і food експертів дуже високо оцінили якість нашої продукції. А лабораторні дослідження підтвердили безпеку і екологічність», — зазначила Сударкіна.

Наталія Сударкіна додала, що з перемогою Agro-Patriot у своєму відеозверненні привітав Надзвичайний та Повноважний Посла України в Японії Ігор Харченко.

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Теги: часник, конкурс, кухарі
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