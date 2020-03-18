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У Борисполі приземлився літак з евакуйованими з Австрії українцями

У Борисполі приземлився літак з евакуйованими з Австрії українцями
В аеропорту Бориспіль приземлився літак президента України, який евакуював 30 українців з Австрії.

Про це інформують ФАКТИ.

Серед евакуйованих 18 жінок, п’ятеро дітей та люди похилого віку.

Всіх пасажирів оглянуть лікарі.

"Повернувшись додому, евакуйовані пройдуть 14-денну самоізоляцію, за порушення якої передбачена відповідальність", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила регулярне авіасполучення. Аеропорти приймають окремі нерегулярні рейси та спеціальні борти.

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Теги: бориспіль, коронавірус
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