У Борисполі приземлився літак з евакуйованими з Австрії українцями
Сьогодні, 03:16
В аеропорту Бориспіль приземлився літак президента України, який евакуював 30 українців з Австрії.
Про це інформують ФАКТИ.
Серед евакуйованих 18 жінок, п’ятеро дітей та люди похилого віку.
Всіх пасажирів оглянуть лікарі.
"Повернувшись додому, евакуйовані пройдуть 14-денну самоізоляцію, за порушення якої передбачена відповідальність", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила регулярне авіасполучення. Аеропорти приймають окремі нерегулярні рейси та спеціальні борти.
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Про це інформують ФАКТИ.
Серед евакуйованих 18 жінок, п’ятеро дітей та люди похилого віку.
Всіх пасажирів оглянуть лікарі.
"Повернувшись додому, евакуйовані пройдуть 14-денну самоізоляцію, за порушення якої передбачена відповідальність", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила регулярне авіасполучення. Аеропорти приймають окремі нерегулярні рейси та спеціальні борти.
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