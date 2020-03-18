У Борисполі приземлився літак з евакуйованими з Австрії українцями





Про це



Серед евакуйованих 18 жінок, п’ятеро дітей та люди похилого віку.



Всіх пасажирів оглянуть лікарі.



"Повернувшись додому, евакуйовані пройдуть 14-денну самоізоляцію, за порушення якої передбачена відповідальність", – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила регулярне авіасполучення. Аеропорти приймають окремі нерегулярні рейси та спеціальні борти.

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