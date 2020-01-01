Гривня продовжує падати: курс валют у Луцьку на 19 березня





Євро при купівлі становить – 29.50, продажу – 31.00.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.10, продаж – 6.70.

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