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Гривня продовжує падати: курс валют у Луцьку на 19 березня

Гривня продовжує падати: курс валют у Луцьку на 19 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.50, а продаж – 29.00.

Євро при купівлі становить – 29.50, продажу – 31.00.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.10, продаж – 6.70.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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