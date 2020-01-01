Гривня продовжує падати: курс валют у Луцьку на 19 березня
Сьогодні, 09:09
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.50, а продаж – 29.00.
Євро при купівлі становить – 29.50, продажу – 31.00.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.10, продаж – 6.70.
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Євро при купівлі становить – 29.50, продажу – 31.00.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.10, продаж – 6.70.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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