В успішній громаді поблизу Луцька вандали вирвали зацементовані лавки

У Княгининку невідомі вночі вирвали та порозкидали зацементовані лавки у сквері біля Центру культури, дозвілля та спорту.Про це інформує Ірина Редкоус на сторінці громади.За її словами, сталося це 19 березня о 2:00. Нині поліція проводить слідчі дії. Камери зафіксували номер автомобіля зловмисників, які, ймовірно, були причетні до вандалізму."Яку треба мати ненависть до людей та їх праці, щоб так поводитися із майном громади????" - обурюється жінка.