В успішній громаді поблизу Луцька вандали вирвали зацементовані лавки
Сьогодні, 09:37
У Княгининку невідомі вночі вирвали та порозкидали зацементовані лавки у сквері біля Центру культури, дозвілля та спорту.
Про це інформує Ірина Редкоус на сторінці громади.
За її словами, сталося це 19 березня о 2:00. Нині поліція проводить слідчі дії. Камери зафіксували номер автомобіля зловмисників, які, ймовірно, були причетні до вандалізму.
"Яку треба мати ненависть до людей та їх праці, щоб так поводитися із майном громади????" - обурюється жінка.
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Про це інформує Ірина Редкоус на сторінці громади.
За її словами, сталося це 19 березня о 2:00. Нині поліція проводить слідчі дії. Камери зафіксували номер автомобіля зловмисників, які, ймовірно, були причетні до вандалізму.
"Яку треба мати ненависть до людей та їх праці, щоб так поводитися із майном громади????" - обурюється жінка.
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