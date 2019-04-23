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На Волині зловили рибалку-браконьєра

На Волині зловили рибалку-браконьєра
На водосховищі поблизу села Старий Загорів Локачинського району на території гідрологічного заказника «Лучний» рибінспектори зловили браконьєра.

Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Зазначається, що 17 березня під час рибоохоронного рейду з викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим колючим знаряддям – «острогою».

Відтак, на чоловіка оформили адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.


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Теги: риба, браконьєри, Волинь
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