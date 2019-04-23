На Волині зловили рибалку-браконьєра





Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.



Зазначається, що 17 березня під час рибоохоронного рейду з викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим колючим знаряддям – «острогою».



Відтак, на чоловіка оформили адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На водосховищі поблизу села Старий Загорів Локачинського району на території гідрологічного заказника «Лучний» рибінспектори зловили браконьєра.Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Зазначається, що 17 березня під час рибоохоронного рейду з викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим колючим знаряддям – «острогою».Відтак, на чоловіка оформили адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.

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