На Волині зловили рибалку-браконьєра
Сьогодні, 09:45
На водосховищі поблизу села Старий Загорів Локачинського району на території гідрологічного заказника «Лучний» рибінспектори зловили браконьєра.
Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Зазначається, що 17 березня під час рибоохоронного рейду з викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим колючим знаряддям – «острогою».
Відтак, на чоловіка оформили адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.
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Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Зазначається, що 17 березня під час рибоохоронного рейду з викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим колючим знаряддям – «острогою».
Відтак, на чоловіка оформили адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.
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