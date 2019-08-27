У селищі на Волині посеред ночі загорівся житловий будинок





Про це пише газета



Як повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, попередня причина загорання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації твердопаливного котла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Любешів сьогодні, 19 березня, після третьої години ночі сталася пожежа. Горів житловий будинок по вулиці Маяковського.Про це пише газета "Нове життя" Як повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області, попередня причина загорання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації твердопаливного котла.

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