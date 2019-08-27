У селищі на Волині посеред ночі загорівся житловий будинок
Сьогодні, 10:01
У селищі Любешів сьогодні, 19 березня, після третьої години ночі сталася пожежа. Горів житловий будинок по вулиці Маяковського.
Про це пише газета "Нове життя".
Як повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, попередня причина загорання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації твердопаливного котла.
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Про це пише газета "Нове життя".
Як повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, попередня причина загорання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації твердопаливного котла.
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