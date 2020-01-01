У районну лікарню на Волині поступили пацієнти з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 10:06
Сьогодні вночі на перетині кордону Білорусь-Україна прикордонники затримали п’ять чоловіків, оскільки в одного із них була температура більше 38 градусів.
Голова Любешівської райдержадміністрації Сергій Фесик повідомив, що працівники прикордонної служби відразу викликали екстрену медичну допомогу та поліцію, - пише Нове життя.
Тож цих осіб, які поверталися додому на Закарпаття із Росії, госпіталізували в інфекційне відділення Любешівської центральної районної лікарні.
«Цілодобово чергування біля них забезпечували працівники поліції. Як повідомили медики, їхній стан наразі задовільний. Аналізи на коронавірус відправили до Луцька, результати будуть відомі сьогодні», - розповів Сергій Іванович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Голова Любешівської райдержадміністрації Сергій Фесик повідомив, що працівники прикордонної служби відразу викликали екстрену медичну допомогу та поліцію, - пише Нове життя.
Тож цих осіб, які поверталися додому на Закарпаття із Росії, госпіталізували в інфекційне відділення Любешівської центральної районної лікарні.
«Цілодобово чергування біля них забезпечували працівники поліції. Як повідомили медики, їхній стан наразі задовільний. Аналізи на коронавірус відправили до Луцька, результати будуть відомі сьогодні», - розповів Сергій Іванович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку через коронавірус відкладають ремонт проспекту Волі
18 березень, 15:05
Коментарі 0
Останні новини
«Ми поруч»: у місті на Волині створили рух задля допомоги людям під час карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
У районну лікарню на Волині поступили пацієнти з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 10:06
У селищі на Волині посеред ночі загорівся житловий будинок
Сьогодні, 10:01
На Волині зловили рибалку-браконьєра
Сьогодні, 09:45
Медіа