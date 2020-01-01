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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У районну лікарню на Волині поступили пацієнти з підозрою на коронавірус

У районну лікарню на Волині поступили пацієнти з підозрою на коронавірус
Сьогодні вночі на перетині кордону Білорусь-Україна прикордонники затримали п’ять чоловіків, оскільки в одного із них була температура більше 38 градусів.

Голова Любешівської райдержадміністрації Сергій Фесик повідомив, що працівники прикордонної служби відразу викликали екстрену медичну допомогу та поліцію, - пише Нове життя.

Тож цих осіб, які поверталися додому на Закарпаття із Росії, госпіталізували в інфекційне відділення Любешівської центральної районної лікарні.

«Цілодобово чергування біля них забезпечували працівники поліції. Як повідомили медики, їхній стан наразі задовільний. Аналізи на коронавірус відправили до Луцька, результати будуть відомі сьогодні», - розповів Сергій Іванович.

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Теги: Любешів, коронавірус
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