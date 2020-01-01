У районну лікарню на Волині поступили пацієнти з підозрою на коронавірус





Голова Любешівської райдержадміністрації Сергій Фесик повідомив, що працівники прикордонної служби відразу викликали екстрену медичну допомогу та поліцію, - пише



Тож цих осіб, які поверталися додому на Закарпаття із Росії, госпіталізували в інфекційне відділення Любешівської центральної районної лікарні.



«Цілодобово чергування біля них забезпечували працівники поліції. Як повідомили медики, їхній стан наразі задовільний. Аналізи на коронавірус відправили до Луцька, результати будуть відомі сьогодні», - розповів Сергій Іванович.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вночі на перетині кордону Білорусь-Україна прикордонники затримали п’ять чоловіків, оскільки в одного із них була температура більше 38 градусів.Голова Любешівської райдержадміністрації Сергій Фесик повідомив, що працівники прикордонної служби відразу викликали екстрену медичну допомогу та поліцію, - пише Нове життя Тож цих осіб, які поверталися додому на Закарпаття із Росії, госпіталізували в інфекційне відділення Любешівської центральної районної лікарні.«Цілодобово чергування біля них забезпечували працівники поліції. Як повідомили медики, їхній стан наразі задовільний. Аналізи на коронавірус відправили до Луцька, результати будуть відомі сьогодні», - розповів Сергій Іванович.

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