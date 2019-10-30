На Волині за добу рятувальники аж 14 разів виїжджали на гасіння сухої трави
Сьогодні, 10:52
На Волині протягом доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння сухої трави
Зокрема загорання сухотрав’я були у Камінь-Каширському, Любешівському, Луцькому, Рожищенському районах (по 2 випадки) та в Іваничівському, Любомльському, Локачинському, Турійському, Ратнівському, Горохівському районах (по 1 випадку).
До гасіння пожеж були задіяні понад 30 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки підрозділів У ДСНС області.
Рятувальники просять волинян бути свідомими та не палити посуші, оскільки це впливає на екологію і може призвести до випадків загибелі тварин, перерости у масштабні пожежі, а також створює загрозу життю людей.
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Зокрема загорання сухотрав’я були у Камінь-Каширському, Любешівському, Луцькому, Рожищенському районах (по 2 випадки) та в Іваничівському, Любомльському, Локачинському, Турійському, Ратнівському, Горохівському районах (по 1 випадку).
До гасіння пожеж були задіяні понад 30 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки підрозділів У ДСНС області.
Рятувальники просять волинян бути свідомими та не палити посуші, оскільки це впливає на екологію і може призвести до випадків загибелі тварин, перерости у масштабні пожежі, а також створює загрозу життю людей.
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