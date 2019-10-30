вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за добу рятувальники аж 14 разів виїжджали на гасіння сухої трави

На Волині за добу рятувальники аж 14 разів виїжджали на гасіння сухої трави
На Волині протягом доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння сухої трави

Зокрема загорання сухотрав’я були у Камінь-Каширському, Любешівському, Луцькому, Рожищенському районах (по 2 випадки) та в Іваничівському, Любомльському, Локачинському, Турійському, Ратнівському, Горохівському районах (по 1 випадку).

До гасіння пожеж були задіяні понад 30 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки підрозділів У ДСНС області.

Рятувальники просять волинян бути свідомими та не палити посуші, оскільки це впливає на екологію і може призвести до випадків загибелі тварин, перерости у масштабні пожежі, а також створює загрозу життю людей.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Олександр Положинський написав пісню про коронавірус та карантин
Сьогодні, 11:10
В Україні за тиждень від грипу померли три людини
Сьогодні, 11:06
На Волині за добу рятувальники аж 14 разів виїжджали на гасіння сухої трави
Сьогодні, 10:52
Порушив карантин: на Волині спіймали водія автобуса, який перевозив 19 людей
Сьогодні, 10:30
Смерть 33-річної жінки від коронавірусу у Чернівцях: поліція розпочала розслідування
Сьогодні, 10:27
Схожі новини
Волинь щодня страждає від спалювання сухої трави: статистика пожеж за тиждень Волинь щодня страждає від спалювання сухої трави: статистика пожеж за тиждень
16 березень, 12:00
У Луцькому районі поблизу 5-ти сіл рятувальники гасили пожежу сухої трави У Луцькому районі поблизу 5-ти сіл рятувальники гасили пожежу сухої трави
13 березень, 14:52
На Волині за тиждень гасили 26 пожеж На Волині за тиждень гасили 26 пожеж
24 лютий, 08:54
На Волині горіли три будинки На Волині горіли три будинки
30 жовтень, 2019, 18:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як «живе» Луцьк без громадського транспорту. ФОТО
Сьогодні, 11:47
 0
Волинянин за кермом Renault скоїв аварію і втік з місця пригоди
Сьогодні, 11:44
 0
Неймовірні світлини березневого луцького парку. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
Олександр Положинський написав пісню про коронавірус та карантин
Сьогодні, 11:10
 0
В Україні за тиждень від грипу померли три людини
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8