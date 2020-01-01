Олександр Положинський написав пісню про коронавірус та карантин
Сьогодні, 11:10
Лучанин Олександр Положинський, який нещодавно заявив про призупинення виступів у гурті "Тартак" та проєкті "Був"є", написав пісню про коронавірус та карантин.
Текст пісні він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Майже тиждень тому написав текст для одного проекту. На жаль, через карантин проект реалізувати не вдалося. Що ж - викладу текст тут - не пропадати ж добру. Хоч, може, почитаєте", - йдеться у дописі.
Текст пісні подаємо без змін та правок:
Прийшла весна, та є один мінус -
На нас наступає коронавірус!
Все поки спокійно, але, поміж тим,
Нам уже призначили карантин.
Давайте спокійно, як мудрі люди,
Згадаємо всі симптоми застуди.
Як маєш хоча би одного симптома -
Клич лікарів та сиди вдома.
Лише у серветку кашляй та чхай,
Серветку одразу ж викидай.
Якщо ж під рукою не маєш нічого -
В руці є лікоть - кашляй у нього!
Пов'язки і маски - незайві деталі,
Однак від людей тримайся подалі.
Якщо до людей мусово піти,
То тримай дистанцію - метра три!
Коли ти, наприклад, відвідав Китай, Прилетів в Україну - не гуляй.
Будь відповідальним і свідомим
Навіть без симптомів посиди вдома.
Мий руки з милом проточною водою -
Й тоді санітари не прийдуть за тобою.
Якщо мити руки і довго терти -
Будеш мати всі шанси... не померти.
Оу, безмертя?! - Поки що ні,
Але матимеш попереду ще багато днів
І подойбіччя ще довго не покличе,
Головне - не чіпай руками обличчя!
Приспів:
Не врятує стіна, не паркан і не тин
Нас порятує - карантин!
Не врятує стіна, не паркан і не тин
Нас порятує - карантин!
Не врятує стіна, не паркан і не тин
Нас порятує - карантин!
Не врятує стіна, не паркан і не тин
Нас порятує - карантин!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Текст пісні він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Майже тиждень тому написав текст для одного проекту. На жаль, через карантин проект реалізувати не вдалося. Що ж - викладу текст тут - не пропадати ж добру. Хоч, може, почитаєте", - йдеться у дописі.
Текст пісні подаємо без змін та правок:
Прийшла весна, та є один мінус -
На нас наступає коронавірус!
Все поки спокійно, але, поміж тим,
Нам уже призначили карантин.
Давайте спокійно, як мудрі люди,
Згадаємо всі симптоми застуди.
Як маєш хоча би одного симптома -
Клич лікарів та сиди вдома.
Лише у серветку кашляй та чхай,
Серветку одразу ж викидай.
Якщо ж під рукою не маєш нічого -
В руці є лікоть - кашляй у нього!
Пов'язки і маски - незайві деталі,
Однак від людей тримайся подалі.
Якщо до людей мусово піти,
То тримай дистанцію - метра три!
Коли ти, наприклад, відвідав Китай, Прилетів в Україну - не гуляй.
Будь відповідальним і свідомим
Навіть без симптомів посиди вдома.
Мий руки з милом проточною водою -
Й тоді санітари не прийдуть за тобою.
Якщо мити руки і довго терти -
Будеш мати всі шанси... не померти.
Оу, безмертя?! - Поки що ні,
Але матимеш попереду ще багато днів
І подойбіччя ще довго не покличе,
Головне - не чіпай руками обличчя!
Приспів:
Не врятує стіна, не паркан і не тин
Нас порятує - карантин!
Не врятує стіна, не паркан і не тин
Нас порятує - карантин!
Не врятує стіна, не паркан і не тин
Нас порятує - карантин!
Не врятує стіна, не паркан і не тин
Нас порятує - карантин!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин за кермом Renault скоїв аварію і втік з місця пригоди
Сьогодні, 11:44
Неймовірні світлини березневого луцького парку. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Олександр Положинський написав пісню про коронавірус та карантин
Сьогодні, 11:10
В Україні за тиждень від грипу померли три людини
Сьогодні, 11:06
Медіа