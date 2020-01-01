Олександр Положинський написав пісню про коронавірус та карантин

Олександр Положинський, який нещодавно заявив про призупинення виступів у гурті "Тартак" та проєкті "Був"є", написав пісню про коронавірус та карантин.



Текст пісні він



"Майже тиждень тому написав текст для одного проекту. На жаль, через карантин проект реалізувати не вдалося. Що ж - викладу текст тут - не пропадати ж добру. Хоч, може, почитаєте", - йдеться у дописі.



Текст пісні подаємо без змін та правок:



Прийшла весна, та є один мінус -

На нас наступає коронавірус!

Все поки спокійно, але, поміж тим,

Нам уже призначили карантин.



Давайте спокійно, як мудрі люди,

Згадаємо всі симптоми застуди.

Як маєш хоча би одного симптома -

Клич лікарів та сиди вдома.



Лише у серветку кашляй та чхай,

Серветку одразу ж викидай.

Якщо ж під рукою не маєш нічого -

В руці є лікоть - кашляй у нього!



Пов'язки і маски - незайві деталі,

Однак від людей тримайся подалі.

Якщо до людей мусово піти,

То тримай дистанцію - метра три!



Коли ти, наприклад, відвідав Китай, Прилетів в Україну - не гуляй.

Будь відповідальним і свідомим

Навіть без симптомів посиди вдома.



Мий руки з милом проточною водою -

Й тоді санітари не прийдуть за тобою.

Якщо мити руки і довго терти -

Будеш мати всі шанси... не померти.



Оу, безмертя?! - Поки що ні,

Але матимеш попереду ще багато днів

І подойбіччя ще довго не покличе,

Головне - не чіпай руками обличчя!



Приспів:

Не врятує стіна, не паркан і не тин

Нас порятує - карантин!

Не врятує стіна, не паркан і не тин

Нас порятує - карантин!

Не врятує стіна, не паркан і не тин

Нас порятує - карантин!

Не врятує стіна, не паркан і не тин

Нас порятує - карантин!

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