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Олександр Положинський написав пісню про коронавірус та карантин

Олександр Положинський написав пісню про коронавірус та карантин
Лучанин Олександр Положинський, який нещодавно заявив про призупинення виступів у гурті "Тартак" та проєкті "Був"є", написав пісню про коронавірус та карантин.

Текст пісні він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Майже тиждень тому написав текст для одного проекту. На жаль, через карантин проект реалізувати не вдалося. Що ж - викладу текст тут - не пропадати ж добру. Хоч, може, почитаєте", - йдеться у дописі.

Текст пісні подаємо без змін та правок:

Прийшла весна, та є один мінус -
На нас наступає коронавірус!
Все поки спокійно, але, поміж тим,
Нам уже призначили карантин.

Давайте спокійно, як мудрі люди,
Згадаємо всі симптоми застуди.
Як маєш хоча би одного симптома -
Клич лікарів та сиди вдома.

Лише у серветку кашляй та чхай,
Серветку одразу ж викидай.
Якщо ж під рукою не маєш нічого -
В руці є лікоть - кашляй у нього!

Пов'язки і маски - незайві деталі,
Однак від людей тримайся подалі.
Якщо до людей мусово піти,
То тримай дистанцію - метра три!

Коли ти, наприклад, відвідав Китай, Прилетів в Україну - не гуляй.
Будь відповідальним і свідомим
Навіть без симптомів посиди вдома.

Мий руки з милом проточною водою -
Й тоді санітари не прийдуть за тобою.
Якщо мити руки і довго терти -
Будеш мати всі шанси... не померти.

Оу, безмертя?! - Поки що ні,
Але матимеш попереду ще багато днів
І подойбіччя ще довго не покличе,
Головне - не чіпай руками обличчя!

Приспів:
Не врятує стіна, не паркан і не тин
Нас порятує - карантин!
Не врятує стіна, не паркан і не тин
Нас порятує - карантин!
Не врятує стіна, не паркан і не тин
Нас порятує - карантин!
Не врятує стіна, не паркан і не тин
Нас порятує - карантин!

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Теги: Положинський, пісня, карантин, коронавірус
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