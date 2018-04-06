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Неймовірні світлини березневого луцького парку. ФОТО

Неймовірні світлини березневого луцького парку. ФОТО
Луцький фотограф Олег Бурлака поділився чудовими весняними світлинами парку міста.

Фотознімки він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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"Прогулянки парком. Луцьк. Попри все, за вікном весна", - підписав світлини Олег Бурлака.

Неймовірні світлини березневого луцького парку. ФОТО
Неймовірні світлини березневого луцького парку. ФОТО
Неймовірні світлини березневого луцького парку. ФОТО
Неймовірні світлини березневого луцького парку. ФОТО
Неймовірні світлини березневого луцького парку. ФОТО
Неймовірні світлини березневого луцького парку. ФОТО

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Теги: природа, Луцьк, парк, світлини
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