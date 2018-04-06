Неймовірні світлини березневого луцького парку. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Луцький фотограф Олег Бурлака поділився чудовими весняними світлинами парку міста.
Фотознімки він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
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"Прогулянки парком. Луцьк. Попри все, за вікном весна", - підписав світлини Олег Бурлака.
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Фотознімки він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
"Прогулянки парком. Луцьк. Попри все, за вікном весна", - підписав світлини Олег Бурлака.
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