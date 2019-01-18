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Волинянин за кермом Renault скоїв аварію і втік з місця пригоди

Волинянин за кермом Renault скоїв аварію і втік з місця пригоди
В селищі Головне Любомльського району автомобіль Renault Kangoo зіткнувся із Chevrolet Aveo. Винуватець ДТП з місця пригоди втік.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 березня по 22 годині, - пише ГУНП у Волинській області.

Водій автомобіля Renault Kangoo, ймовірно, не надав перевагу у русі та зіткнувся із легковиком Chevrolet Aveo, під керуванням 22-річного жителя Любомльського району. Винуватець ДТП покинув місце пригоди. Поліцейські встановили, що за кермом Renault Kangoo перебував 30-річний житель селища.

Внаслідок ДТП 21-річний пасажир легковика Chevrolet Aveo отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Любомльського територіального медичного об’єднання.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування триває.




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Теги: аварія, втеча, водій
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