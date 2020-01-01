Як «живе» Луцьк без громадського транспорту. ФОТО

їздити громадський транспорт: маршрутки та тролейбуси. Таке рішення ухвалив міський виконавчий комітет, аби запобігти поширенню коронавірусу.



Проте вранці, 19 березня, на зупинках громадського транспорту було повно людей, пише



Їздять лише поодинокі автобуси з табличками «Спеціальні перевезення». Таким чином на роботу доставляють медиків та працівників підприємств, які не припиняють роботу під час карантину.



«Мені на роботу треба! Як то нічого не їде? То мають забезпечити мене! - обурюється літня жінка, якій саме сказали про нововведення, - На таксі я не поїду».



Деякі, раніше найбільш завантажені проспекти, тепер – напівпорожні. Натомість чимало лучан пересіли на велосипеди. Схоже, навіть ті, що давно не користувались двоколісним транспортом. Інші йдуть на роботу пішки. Перехожі кажуть, 3-4 кілометри прогулянки – це навіть корисно.



На вулицях – чимало людей літнього віку, хоча саме вони ризикують отримати найбільше ускладнень, якщо захворіють.



Фото Віти Сахнік







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