Рятувальники перевезли майже 1300 українців, які застрягли на польському кордоні. ФОТО





Про це



Рятувальники у Волинській області на пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» транспортували 741 громадян України. На пунктах пропуску «Рава-Руська – Гребенне» та «Краковець – Корчова» підрозділи ГУ ДСНС у Львівській області організували перевезення громадян, транспорт ДСНС перевіз 554 людей.



Поблизу пунктів пропусків на території України працюють спеціально обладнані місця для обігріву та життєзабезпечення, де кожен має змогу звернутись по допомогу або випити гарячої кави та чаю.



Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пунктах пропуску триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники ДСНС на пунктах пропуску продовжують надавати допомогу громадянам України, які застрягли на польському кордоні. Так, тільки за два дні, 17-18 березня, повернули 1295 українців.Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.Рятувальники у Волинській області на пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» транспортували 741 громадян України. На пунктах пропуску «Рава-Руська – Гребенне» та «Краковець – Корчова» підрозділи ГУ ДСНС у Львівській області організували перевезення громадян, транспорт ДСНС перевіз 554 людей.Поблизу пунктів пропусків на території України працюють спеціально обладнані місця для обігріву та життєзабезпечення, де кожен має змогу звернутись по допомогу або випити гарячої кави та чаю.Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пунктах пропуску триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію