У маленького сина загиблого Героя – день народження: волонтери закликають долучитись до вітань

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.19 березня 3-й день народження святкує. Батько хлопчини –– старший лейтенант, командир 1-шої роти 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону (128-мої окремої гірсько-піхотної бригади). Чоловік мав позивний «Ольха», хоча багато хто з бійців називав його «Крим наш», так як був вихідцем із цього півострова. Юрій мріяв стати справжнім офіцером ще зі шкільних років, хоч і народився в звичайній сім’ї, що не мала жодного відношення до військових спеціальностей. Після 9-го класу вступив до військового ліцею в Алушті, за роки навчання дуже гарно проявив себе, був старостою курсу та одним із кращих випускників. Проте, на вступних іспитах до вищого навчального закладу по цій же спеціалізації у приймальній комісії Юрію сказали, що вільних місць уже немає. Тому він змушений був обрати інший факультет, і вибір впав на географічний. Правда, довго чоловік там не провчився, бо душа тягнулася до іншого, тож навчання він покинув та пішов служити строкову службу (у м. Очакові Миколаївської обл.). Згодом доля розпорядилася так, що Юрію вдалося вступити до Національної академії сухопутних військ у Львові, яку закінчив у 2014 році у званні лейтенанта і одразу ж, по розподілу, відбув до м. Ужгород.Відслуживши там місяць, чоловік потрапив на фронт, де зарекомендував себе як справжній досвідчений командир, якого любили та поважали підлеглі. Загинув Ольховський Георгій 23 серпня 2018 року від кулі снайпера поблизу с. Старогнатівка Донецької обл., коли приїхав на опорний пункт, аби відправити пораненого бійця до медзакладу. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.Вадимчик росте справжньою копією свого татуся. Хлопчик обожнює свою старшу сестричку Валерію і, як тільки у неї з’являється вільний час після шкільних занять, намагається максимально використати його з користю для себе. Вадим залюбки гуляє з матусею Вітою та сестрою у парку та на дитячих майданчиках, малює свої перші ще по дитячому несміливі картини, грається улюбленими іграшками.Малюк почав нещодавно відвідувати дитячий садочок, швидко там освоївся і на подив мами йому дуже сподобалося бути у дитячому колективі з однолітками. Але для рідні з’явилась несподівано і нова традиція: улюбленець вихователів без пакетика печива, яким буде ділитися з дорослими і дітками, з квартири не виходить.Як і кожна малеча, Вадимчик не може пройти повз яскравих анімаційних мультфільмів, тож із задоволенням проводить час ще й перед екраном телевізора під наглядом старших.Зробити сюрприз хлопчику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/18/olhovskygeorg.htm .ПРИВАТБАНК 5168-7427-2899-5345 – Ольховська Віта (мама)ОЛЬХОВСЬКИЙ ВАДИМ – 3 роки (19.03.2017). м. Луцьк. Зріст: 98-104; Розмір взуття: 25-26.