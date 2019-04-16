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Волинянина арештували за крадіжки

Волинянина арештували за крадіжки
Взяли під варту неодноразово судимого мешканця селища Локачі, який скоїв крадіжки із проникненням у житло.

Так, 13 березня 2020 року він проник у гараж місцевого жителя та викрав електроінструменти на суму понад 5 тис грн, - пише пресслужба прокуратури Волині.

Господар помешкання помітив, як від його оселі тікає чоловік із викраденими речами. Не розгубившись, потерпілий наздогнав зловмисника, затримав та повідомив про це правоохоронців.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки із проникненням у інше приміщення (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 185 КК України) й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.

Триває досудове розслідування, у ході якого перевіряють також інформацію щодо причетності зловмисника до інших таких злочинів.


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Теги: варта, суд
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