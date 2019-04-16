Волинянина арештували за крадіжки

Взяли під варту неодноразово судимого мешканця селища Локачі, який скоїв крадіжки із проникненням у житло.Так, 13 березня 2020 року він проник у гараж місцевого жителя та викрав електроінструменти на суму понад 5 тис грн, - пише пресслужба прокуратури Волині.Господар помешкання помітив, як від його оселі тікає чоловік із викраденими речами. Не розгубившись, потерпілий наздогнав зловмисника, затримав та повідомив про це правоохоронців.Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки із проникненням у інше приміщення (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 185 КК України) й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.Триває досудове розслідування, у ході якого перевіряють також інформацію щодо причетності зловмисника до інших таких злочинів.