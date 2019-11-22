Мороз та дощ: на вихідних в Україні очікується похолодання
Сьогодні, 12:40
На вихідних в Україні знову прийде похолодання - з морозом, також очікуються дощі.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра без істотних опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті невеликий дощ; температура вночі 2-7° тепла, на південному сході місцями 0-3° морозу, вдень 9-14° тепла, на півдні та Закарпатті 13-18°", - повідомили синоптики.
Також вказано, що у вихідні характер погоди зміниться: в більшості областей дощ з переходом в мокрий сніг; температура поступово знизиться вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 2° морозу, у південній та східній частинах країни вночі та вдень до 1-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра без істотних опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті невеликий дощ; температура вночі 2-7° тепла, на південному сході місцями 0-3° морозу, вдень 9-14° тепла, на півдні та Закарпатті 13-18°", - повідомили синоптики.
Також вказано, що у вихідні характер погоди зміниться: в більшості областей дощ з переходом в мокрий сніг; температура поступово знизиться вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 2° морозу, у південній та східній частинах країни вночі та вдень до 1-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
П'яний волинянин хотів повісити собаку
Сьогодні, 12:48
Мороз та дощ: на вихідних в Україні очікується похолодання
Сьогодні, 12:40
«Інвестиції у «Волиньфармпостач» – шлях до вдалої модернізації», – керівник підприємства
Сьогодні, 12:30
У маленького сина загиблого Героя – день народження: волонтери закликають долучитись до вітань
Сьогодні, 12:12
Медіа