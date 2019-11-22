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Мороз та дощ: на вихідних в Україні очікується похолодання

Мороз та дощ: на вихідних в Україні очікується похолодання
На вихідних в Україні знову прийде похолодання - з морозом, також очікуються дощі.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра без істотних опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті невеликий дощ; температура вночі 2-7° тепла, на південному сході місцями 0-3° морозу, вдень 9-14° тепла, на півдні та Закарпатті 13-18°", - повідомили синоптики.

Також вказано, що у вихідні характер погоди зміниться: в більшості областей дощ з переходом в мокрий сніг; температура поступово знизиться вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 2° морозу, у південній та східній частинах країни вночі та вдень до 1-6° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Україна, вихідні
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