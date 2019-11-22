Мороз та дощ: на вихідних в Україні очікується похолодання





Про це



"Завтра без істотних опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті невеликий дощ; температура вночі 2-7° тепла, на південному сході місцями 0-3° морозу, вдень 9-14° тепла, на півдні та Закарпатті 13-18°", - повідомили синоптики.



Також вказано, що у вихідні характер погоди зміниться: в більшості областей дощ з переходом в мокрий сніг; температура поступово знизиться вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 2° морозу, у південній та східній частинах країни вночі та вдень до 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вихідних в Україні знову прийде похолодання - з морозом, також очікуються дощі.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."Завтра без істотних опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті невеликий дощ; температура вночі 2-7° тепла, на південному сході місцями 0-3° морозу, вдень 9-14° тепла, на півдні та Закарпатті 13-18°", - повідомили синоптики.Також вказано, що у вихідні характер погоди зміниться: в більшості областей дощ з переходом в мокрий сніг; температура поступово знизиться вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 2° морозу, у південній та східній частинах країни вночі та вдень до 1-6° тепла.

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