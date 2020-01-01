П'яний волинянин хотів повісити собаку





Працівники поліції прибули на місце інциденту та склали протокол про адміністративне правопорушення за фактом домашнього насильства, - пише



58-річний мешканець села Рокитниця Ковельського району, перебуваючи зранку у нетверезому стані, запряг кобилу, відв’язав собаку та кудись поїхав. Після обіду повернувся додому такий же п’яний, забіг у хату, мав руки у крові, казав, що його пес порвав кобилу. Мовляв, він зупинився на околиці сусіднього села Білашів біля свого знайомого, то собака став гризти кобилу, яка від цього понесла.



Чоловік попросив допомогти обробити рани на руках невістку, але вона нібито стала виганяти його з будинку. Спалахнула суперечка. Господар почав кричати, ображати її та погрожувати повісити собаку.



А потім взяв сокиру та шнурка і пішов до собаки. Невістка ж заступилась за пса і попередила, що викличе поліцію. Тоді свекор кинувся до неї. Жінка викликала поліцейських. Згодом вона пересвідчилась, що кобила не мала ніяких тілесних ушкоджень, але була дуже мокра і загнана.



Чоловікові доведеться сплатити, згідно з постановою Ковельського міськрайонного суду, 170 гривень штрафу та 420 гривень 40 копійок судового збору.



Головне фото - ілюстративне.

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