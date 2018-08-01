На Волині чоловіки з підозрою на коронавірус намагалися втекти з лікарні
Сьогодні, 12:55
Чоловіки з підозрою на коронавірус намагалися втекти з волинської лікарні.
Про це 12 каналу розповів голова Любешівської РДА Сергій Фесик.
Нагадаємо, сьогодні вночі на перетині кордону Білорусь-Україна прикордонники затримали п’ять чоловіків, оскільки в одного із них була температура більше 38 градусів. Тож цих осіб, які поверталися додому на Закарпаття із Росії, госпіталізували в інфекційне відділення Любешівської центральної районної лікарні.
“Усі вони – жителі Закарпатської області, поверталися із заробітків в Росії. В одного з них була температура близько 38 градусів. Прикордонники викликали екстрену службу, ті приїхали і забрали чоловіків в лікарню”, – розповів Сергій Фесик.
За його словами, чоловіки категорично відмовлялися від госпіталізації, писали відмови. Переконати їх вдалося працівникам поліції – вони пояснили наслідки і відповідальність, яку тягне за собою відмова від госпіталізації в такому разі.
“Стан здоров’я їх задовільний, температури у жодного з них немає. Аналізи перевіряють. Поліція забезпечує цілодобову охорону, щоб госпіталізовані не втекли, бо дуже рвуться це зробити. Заблокована їхня машина. І на всяк випадок – поліцейські сидять біля інфекційного відділення. Чекаємо результатів”, – зазначив голова РДА.
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Про це 12 каналу розповів голова Любешівської РДА Сергій Фесик.
Нагадаємо, сьогодні вночі на перетині кордону Білорусь-Україна прикордонники затримали п’ять чоловіків, оскільки в одного із них була температура більше 38 градусів. Тож цих осіб, які поверталися додому на Закарпаття із Росії, госпіталізували в інфекційне відділення Любешівської центральної районної лікарні.
“Усі вони – жителі Закарпатської області, поверталися із заробітків в Росії. В одного з них була температура близько 38 градусів. Прикордонники викликали екстрену службу, ті приїхали і забрали чоловіків в лікарню”, – розповів Сергій Фесик.
За його словами, чоловіки категорично відмовлялися від госпіталізації, писали відмови. Переконати їх вдалося працівникам поліції – вони пояснили наслідки і відповідальність, яку тягне за собою відмова від госпіталізації в такому разі.
“Стан здоров’я їх задовільний, температури у жодного з них немає. Аналізи перевіряють. Поліція забезпечує цілодобову охорону, щоб госпіталізовані не втекли, бо дуже рвуться це зробити. Заблокована їхня машина. І на всяк випадок – поліцейські сидять біля інфекційного відділення. Чекаємо результатів”, – зазначив голова РДА.
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Коментарі 1
І смішно і грішно.Є Закон,процедури.Кайданки на запястки і до батареї,переконує швидко.
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