На Волині помер 6-місячний малюк, який боровся із важкою хворобою
Сьогодні, 13:28
Сьогодні вночі у лікарні помер 6-місячний волинянин Колтунович Орест, який боровся з важкою хворобою.
Про це у спільноті "Медицина Луцьк" повідомила Роксолана Нестерук.
Лікарі поставили малюку діагноз - гострий серозний менінго-енцефаліт.
Цю інформацію у соціальній мережі Facebook підтвердила Тамара Дерчун, яка раніше закликала небайдужих долучитися до спільного збору коштів на дороговартісне лікування.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам та рідним дитині.
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Про це у спільноті "Медицина Луцьк" повідомила Роксолана Нестерук.
Лікарі поставили малюку діагноз - гострий серозний менінго-енцефаліт.
Цю інформацію у соціальній мережі Facebook підтвердила Тамара Дерчун, яка раніше закликала небайдужих долучитися до спільного збору коштів на дороговартісне лікування.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам та рідним дитині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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