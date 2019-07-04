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На Волині помер 6-місячний малюк, який боровся із важкою хворобою

На Волині помер 6-місячний малюк, який боровся із важкою хворобою
Сьогодні вночі у лікарні помер 6-місячний волинянин Колтунович Орест, який боровся з важкою хворобою.

Про це у спільноті "Медицина Луцьк" повідомила Роксолана Нестерук.

Лікарі поставили малюку діагноз - гострий серозний менінго-енцефаліт.

Цю інформацію у соціальній мережі Facebook підтвердила Тамара Дерчун, яка раніше закликала небайдужих долучитися до спільного збору коштів на дороговартісне лікування.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам та рідним дитині.

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Теги: смерть, дитина, Волинь
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