На Волині помер 6-місячний малюк, який боровся із важкою хворобою

Колтунович Орест, який боровся з важкою хворобою.



Про це у спільноті "Медицина Луцьк" Роксолана Нестерук.



Лікарі поставили малюку діагноз - гострий серозний менінго-енцефаліт.



Цю інформацію у соціальній мережі Facebook підтвердила Тамара Дерчун, яка раніше закликала небайдужих долучитися до спільного збору коштів на дороговартісне лікування.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам та рідним дитині.

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