вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Карантинні обмеження у транспорті: чи карають порушників у Луцьку

Карантинні обмеження у транспорті: чи карають порушників у Луцьку
У Луцьку патрульні поліцейські перевіряють виконання обмежувальних заходів щодо пасажирських перевезень під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Зазначають, їхня робота спрямована на профілактику серед населення. Пояснюють, роблять зауваження та підказують, як потрібно діяти на час карантину. Порушників, які на зауваження інспекторів не реагують, притягують до відповідальності.

Просять людей з розумінням поставитися до карантинних заходів. Це необхідно для того, щоб убезпечити інших від зараження вірусом.

"Кожен з нас має розуміти, що від дотримання цих важливих правил залежить наше з вами здоров'я і життя.

Зберігайте спокій, виконуйте рекомендації лікарів та користуйтеся інформацією про епідеміологічну ситуацію в країні лише з офіційних джерел і будьте здорові", - наголосили патрульні.

Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 на території держави запроваджені карантинні заходи, які покликані запобігти поширенню інфекції COVID-19. Відповідно до цього документу, заборонені перевезення більше ніж 10 людей в одному транспортному засобі.

Карантинні обмеження у транспорті: чи карають порушників у Луцьку
Карантинні обмеження у транспорті: чи карають порушників у Луцьку
Карантинні обмеження у транспорті: чи карають порушників у Луцьку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин у Луцьку, патрульні, адмінпротоколи, порушення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 19 березня
Сьогодні, 14:14
Ще одне місто на Волині повністю зупиняє громадський транспорт
Сьогодні, 14:09
Карантинні обмеження у транспорті: чи карають порушників у Луцьку
Сьогодні, 13:59
На Волині помер 6-місячний малюк, який боровся із важкою хворобою
Сьогодні, 13:28
«Укрзалізниця» продовжила термін повернення квитків на скасовані через карантин потяги
Сьогодні, 13:02
Схожі новини
У Луцьку водій маршрутки грубо порушив правила на небезпечному перехресті. ВІДЕО У Луцьку водій маршрутки грубо порушив правила на небезпечному перехресті. ВІДЕО
11 грудень, 2019, 11:41
На Волині патрульні проїхали 54 кілометри, аби наздогнати водія-порушника. ВІДЕО На Волині патрульні проїхали 54 кілометри, аби наздогнати водія-порушника. ВІДЕО
22 червень, 2019, 15:25
На Волині за добу зловили більше 100 водіїв, які перевищили швидкість На Волині за добу зловили більше 100 водіїв, які перевищили швидкість
10 жовтень, 2018, 12:20
Випив і сів за кермо: у Луцьку піймали нетверезого мопедиста Випив і сів за кермо: у Луцьку піймали нетверезого мопедиста
27 травень, 2018, 21:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі браконьєри електрострумом виловили 40 кілограмів риби. ФОТО
Сьогодні, 14:56
 0
Вселенський патріарх заборонив проводити служби у церквах через коронавірус
Сьогодні, 14:44
 0
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Сьогодні, 14:22
 0
У Луцьку на стоянці згоріло два автобуси. ФОТО
Сьогодні, 14:20
 0
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 19 березня
Сьогодні, 14:14
 0
Медіа
відео
1/8