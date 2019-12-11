Карантинні обмеження у транспорті: чи карають порушників у Луцьку





Про це



Зазначають, їхня робота спрямована на профілактику серед населення. Пояснюють, роблять зауваження та підказують, як потрібно діяти на час карантину. Порушників, які на зауваження інспекторів не реагують, притягують до відповідальності.



Просять людей з розумінням поставитися до карантинних заходів. Це необхідно для того, щоб убезпечити інших від зараження вірусом.



"Кожен з нас має розуміти, що від дотримання цих важливих правил залежить наше з вами здоров'я і життя.



Зберігайте спокій, виконуйте рекомендації лікарів та користуйтеся інформацією про епідеміологічну ситуацію в країні лише з офіційних джерел і будьте здорові", - наголосили патрульні.



Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 на території держави запроваджені карантинні заходи, які покликані запобігти поширенню інфекції COVID-19. Відповідно до цього документу, заборонені перевезення більше ніж 10 людей в одному транспортному засобі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні поліцейські перевіряють виконання обмежувальних заходів щодо пасажирських перевезень під час карантину.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Зазначають, їхня робота спрямована на профілактику серед населення. Пояснюють, роблять зауваження та підказують, як потрібно діяти на час карантину. Порушників, які на зауваження інспекторів не реагують, притягують до відповідальності.Просять людей з розумінням поставитися до карантинних заходів. Це необхідно для того, щоб убезпечити інших від зараження вірусом."Кожен з нас має розуміти, що від дотримання цих важливих правил залежить наше з вами здоров'я і життя.Зберігайте спокій, виконуйте рекомендації лікарів та користуйтеся інформацією про епідеміологічну ситуацію в країні лише з офіційних джерел і будьте здорові", - наголосили патрульні.Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 на території держави запроваджені карантинні заходи, які покликані запобігти поширенню інфекції COVID-19. Відповідно до цього документу, заборонені перевезення більше ніж 10 людей в одному транспортному засобі.

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