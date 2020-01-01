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Ще одне місто на Волині повністю зупиняє громадський транспорт

Ще одне місто на Волині повністю зупиняє громадський транспорт
З метою попередження поширення коронавірусу та безпеки громадян 20 березня і до закінчення карантину у Нововолинську припиняють роботу громадського транспорту. Таке рішення ухвалив виконком сьогодні, 19 березня.

Про це повідомляє відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міської ради.

До слова, з проханням припинити рух міського транспорту звернулися до міської влади самі ж перевізники. Своє рішення вони мотивували тим, що найперше водії наражають себе на небезпеку, адже маршрутки – один із найбільших осередків розповсюдження інфекції. Стурбовані вони й тим, що обмеження кількості пасажирів веде до вагомих збитків, а за порушення норми перевезення водієві загрожують штрафні санкції.

"Під час перевірок дотримання вимог законодавства учора виявлено правопорушення під час перевезення пасажирів і у нашому місті й на водіїв маршруток складені адмінпротоколи", - поінформував перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський.

Рішенням виконкому рекомендували керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності забезпечити проїзд працівників транспортними засобами у режимі регулярних спеціальних перевезень.

Андрій Сторонський зауважив, що сьогодні більшість підприємств мають транспорт для доставки працівників на роботу. Враховуючи важливість безперебійної роботи міської лікарні, а у зв’язку з цим доїзду медичних працівників до лікувальних установ, за необхідності розглядатимуть питання про укладення окремих угод з перевізником, який виявить бажання здійснювати такі перевезення.

Нагадаємо, у Луцьку сьогодні, 19 березня, перестали їздити маршрутки та тролейбуси.

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Теги: Нововолинськ, маршрутки, коронавірус, карантин
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