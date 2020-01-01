У Луцьку на стоянці згоріло два автобуси. ФОТО





Про це



Пожежа трапилася в четвер, 19 березня.



За попередньою інформацією, ймовірна причина – підпал. Пожежу гасили рятувальники двома спецавтомобілями. На місці станом на 13:05 залишилася одна пожежна машина і патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Єршова, 1г біля аеродрому, на стоянці, згоріло два автобуси.Про це Район.Луцьк повідомили очевидці. Інформацію підтвердила пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Пожежа трапилася в четвер, 19 березня.За попередньою інформацією, ймовірна причина – підпал. Пожежу гасили рятувальники двома спецавтомобілями. На місці станом на 13:05 залишилася одна пожежна машина і патрульна поліція.

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