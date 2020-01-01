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У Луцьку на стоянці згоріло два автобуси. ФОТО

У Луцьку на стоянці згоріло два автобуси. ФОТО
У Луцьку на вулиці Єршова, 1г біля аеродрому, на стоянці, згоріло два автобуси.

Про це Район.Луцьк повідомили очевидці. Інформацію підтвердила пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Пожежа трапилася в четвер, 19 березня.

За попередньою інформацією, ймовірна причина – підпал. Пожежу гасили рятувальники двома спецавтомобілями. На місці станом на 13:05 залишилася одна пожежна машина і патрульна поліція.

У Луцьку на стоянці згоріло два автобуси. ФОТО
У Луцьку на стоянці згоріло два автобуси. ФОТО

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Теги: Луцьк, пожежа, автобуси
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