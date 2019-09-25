Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус

Повідомили, куди звертатися волинянам, котрі мають симптоми COVID-19, проте не підписали декларацію з сімейним лікарем.Про це йшлося у четвер, 19 березня, під час брифінгу в ОДА.Начальник управління охорони здоров’я ОДАрозповів, що тим, у кого немає підписаної з сімейним лікарем декларації, потрібно дзвонити в поліклініку за місцем проживання. Там пацієнтам нададуть консультацію та розкажуть про подальший алгоритм дій.Якщо ж медики відмовляться консультувати пацієнтів без декларації, потрібно телефонувати на «гарячу лінію»: (0332) 77 65 84 та 77 65 82 чи за номером 103.