Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Сьогодні, 14:22
Повідомили, куди звертатися волинянам, котрі мають симптоми COVID-19, проте не підписали декларацію з сімейним лікарем.
Про це йшлося у четвер, 19 березня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк розповів, що тим, у кого немає підписаної з сімейним лікарем декларації, потрібно дзвонити в поліклініку за місцем проживання. Там пацієнтам нададуть консультацію та розкажуть про подальший алгоритм дій.
Якщо ж медики відмовляться консультувати пацієнтів без декларації, потрібно телефонувати на «гарячу лінію»: (0332) 77 65 84 та 77 65 82 чи за номером 103.
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Про це йшлося у четвер, 19 березня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк розповів, що тим, у кого немає підписаної з сімейним лікарем декларації, потрібно дзвонити в поліклініку за місцем проживання. Там пацієнтам нададуть консультацію та розкажуть про подальший алгоритм дій.
Якщо ж медики відмовляться консультувати пацієнтів без декларації, потрібно телефонувати на «гарячу лінію»: (0332) 77 65 84 та 77 65 82 чи за номером 103.
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