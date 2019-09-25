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Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус

Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Повідомили, куди звертатися волинянам, котрі мають симптоми COVID-19, проте не підписали декларацію з сімейним лікарем.

Про це йшлося у четвер, 19 березня, під час брифінгу в ОДА.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк розповів, що тим, у кого немає підписаної з сімейним лікарем декларації, потрібно дзвонити в поліклініку за місцем проживання. Там пацієнтам нададуть консультацію та розкажуть про подальший алгоритм дій.

Якщо ж медики відмовляться консультувати пацієнтів без декларації, потрібно телефонувати на «гарячу лінію»: (0332) 77 65 84 та 77 65 82 чи за номером 103.

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Теги: Волинь, коронавірус, сімейний лікар, декларація, вибір редактора
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Коментарі 1
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А як дойти пішки до 2 поліклініки з ГПЗ хворому на корона вірус?
Звонити в Міськраду?
На гарячу лінію? )))
Не пустовіт - а Пустозвін
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