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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Вселенський патріарх заборонив проводити служби у церквах через коронавірус

Вселенський патріарх заборонив проводити служби у церквах через коронавірус
Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби та релігійні обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Reuters.

Вселенський патріархат заявив, що стежить за ситуацією з повним відчуттям відповідальності за своїх прихожан і усіх людей.

«Ми заявляємо про свою церковну резолюцію та мандат на припинення до кінця березня всіх богослужінь, подій та обрядів, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими», — йдеться у заяві.

Патріарх також закликав усіх обмежити свої подорожі та залишатися вдома для власної безпеки і захисту населення.

У заяві також зазначено, що церква може переглянути рішення про заборону залежно від темпів розвитку пандемії коронавірусу.

Водночас у монастирі будуть продовжувати проводити регулярні богослужіння для своїх чернечих громад. Однак стороннім паломникам і відвідувачам в’їзд буде заборонений.

Зазначимо, що напередодні Православної церкви України опублікувала практичні настанови для священників і вірян у зв’язку з оголошеною пандемією коронавірусу.

Церква закликає виконувати усі законні розпорядження та карантинні обмеження, які впроваджуються державою. Священникам рекомендують припиняти проведення богослужінь у храмах або змінювати порядок так, щоб у них брали участь не більш як 10 осіб.

«Божественні літургії проводити в присутності певної обмеженої кількості осіб, просячи мирян залишатися вдома, долучаючись до спільної молитви за допомогою відеотрансляції. Охочі сповідатися й причаститися можуть це зробити протягом цілого дня», — наголосили в ПЦУ.

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Теги: церква, карантин, коронавірус
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