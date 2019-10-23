Паркінг у «Яровиці» – можливість справді подбати про авто*
Сьогодні, 15:20
Все частіше для жителів міста без відповіді залишається питання про те, де залишити автомобіль на ніч. Зростає кількість автомобілів, а дорожня інфраструктура не розвивається, будинки будують із загальними паркінгами під відкритим небом. Все більше на вулицях неправильно та небезпечно припаркованих машин, залишених навіть не на кілька годин, а на кілька днів.
У такій ситуації підземний паркінг з безпечним паркувальним місцем стає безцінним. Купівля паркінгу буде хорошим рішенням як для автомобіліста, так і для інвестора. До прикладу, здача в оренду автостоянки в центрі міста є вигідним бізнесом.
Де придбати паркінг
Підземні паркінги для Дуцька – поки рідкість.
Вперше будувати такі паркінги в житлових будинках розпочала компанія «Єврохолдінг» - комплекси «Яровиця» та «Dream Town».
У «Яровиці» вже є можливість оцінити усі переваги підземного паркінгу. Це сучасний, зручний підземний паркінг, обладнаний усіма необхідними комунікаціями та системами, захищений залізобетонними стінами і надійними замками.
Підземний паркінг «Яровиця» – це можливість:
- залишати машину в центрі міста. До паркінгу – зручні під’їзди з вул. Франка. Поряд з житловим комплексом «Яровиця» розташовані декілька зупинок громадського транспорту;
- без труднощів пережити зиму. Постійний температурний режим +5 градусів за Цельсієм захистить авто холоду взимку, влітку – від спеки;
- уберегти авто від протиправних дій або випадкових ушкоджень;
- залишати машину в абсолютно безпечному місці. Крім цілодобової відеоохорони території, в комплексі працює система автоматичного гасіння пожежі та сигналізація;
- зберігати авто в комфортних умовах: вентильоване приміщення, антиковзаюче покриття. Місця відокремлені один від одного розміткою, зрозуміла внутрішня навігація.
Паркомісця в «Яровиці» наразі є у продажі. Площа кожного з них становить 12,5 – 18м2, що дозволяє розміщувати автомобіль різного класу та габаритів.
Паркінг можна придбати на вигідних умовах: розтермінування до 24 місяців переплата 0%
Як придбати підземний паркінг:
- візьміть з собою документи (паспорт та код);
- прийдіть у центр продажу «Яровиця»;
- виберіть оптимальний варіант.
Купити підземний паркінг можна для приватного авто та для потреб організації.
Вибирайте зручність та комфорт для себе та авто!
Детальніше на сайті http://yarovytsya.com.ua/ чи в центрі продажу вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05
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У такій ситуації підземний паркінг з безпечним паркувальним місцем стає безцінним. Купівля паркінгу буде хорошим рішенням як для автомобіліста, так і для інвестора. До прикладу, здача в оренду автостоянки в центрі міста є вигідним бізнесом.
Де придбати паркінг
Підземні паркінги для Дуцька – поки рідкість.
Вперше будувати такі паркінги в житлових будинках розпочала компанія «Єврохолдінг» - комплекси «Яровиця» та «Dream Town».
У «Яровиці» вже є можливість оцінити усі переваги підземного паркінгу. Це сучасний, зручний підземний паркінг, обладнаний усіма необхідними комунікаціями та системами, захищений залізобетонними стінами і надійними замками.
Підземний паркінг «Яровиця» – це можливість:
- залишати машину в центрі міста. До паркінгу – зручні під’їзди з вул. Франка. Поряд з житловим комплексом «Яровиця» розташовані декілька зупинок громадського транспорту;
- без труднощів пережити зиму. Постійний температурний режим +5 градусів за Цельсієм захистить авто холоду взимку, влітку – від спеки;
- уберегти авто від протиправних дій або випадкових ушкоджень;
- залишати машину в абсолютно безпечному місці. Крім цілодобової відеоохорони території, в комплексі працює система автоматичного гасіння пожежі та сигналізація;
- зберігати авто в комфортних умовах: вентильоване приміщення, антиковзаюче покриття. Місця відокремлені один від одного розміткою, зрозуміла внутрішня навігація.
Паркомісця в «Яровиці» наразі є у продажі. Площа кожного з них становить 12,5 – 18м2, що дозволяє розміщувати автомобіль різного класу та габаритів.
Паркінг можна придбати на вигідних умовах: розтермінування до 24 місяців переплата 0%
Як придбати підземний паркінг:
- візьміть з собою документи (паспорт та код);
- прийдіть у центр продажу «Яровиця»;
- виберіть оптимальний варіант.
Купити підземний паркінг можна для приватного авто та для потреб організації.
Вибирайте зручність та комфорт для себе та авто!
Детальніше на сайті http://yarovytsya.com.ua/ чи в центрі продажу вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05
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