Померла колишня суддя з Волині

Надія Василівна Пікула.



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Довідково: Пікула Надія Василівна очолювала Володимир-Волинський міський суд з 1989, з 2000 працювала суддею. Народилася 10.01.1955 у с. Хобултова Володимир-Волинського р-н. Освіта: ЛНУ ім. І.Франка (1975-1981), “Правознавство”. Мала 2-й кваліфікаційний клас судді.



До слова, Вища рада правосуддя 9 січня звільнила Надію Пікулу з посади судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області за загальними обставинами.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та близьким померлої.





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