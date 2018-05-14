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Померла колишня суддя з Волині

Померла колишня суддя з Волині
Через важку недугу на 65-му році життя відійшла у вічність колишня суддя Володимир-Волинського міського суду Надія Василівна Пікула.

Про це “Княжому Граду” стало відомо сьогодні, 19 березня.

Довідково: Пікула Надія Василівна очолювала Володимир-Волинський міський суд з 1989, з 2000 працювала суддею. Народилася 10.01.1955 у с. Хобултова Володимир-Волинського р-н. Освіта: ЛНУ ім. І.Франка (1975-1981), “Правознавство”. Мала 2-й кваліфікаційний клас судді.

До слова, Вища рада правосуддя 9 січня звільнила Надію Пікулу з посади судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області за загальними обставинами.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та близьким померлої.


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Теги: суддя, Надія Пікула, смерть
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