Волинські лікарні отримали допомогу для боротьби з коронавірусом. ФОТО
Сьогодні, 15:40
На Волині усі районні лікарні виборчого округу народного депутата України Степана Івахіва отримали першу партію благодійної допомоги для боротьби з поширенням коронавірусу.
Для потреб медиків закупили дефіцитні нині захисні маски та рукавички, - йдеться на сайті благодійного фонду "Патріоти Волині".
"Команда нардепа звернула увагу на захисні засоби не лише через попит на них у медзакладах, а й, зважаючи на досвід Китаю, де змогли успішно призупинити пандемію. Лікарі з Піднебесної застерігають європейців від повторення своїх же помилок, де ключовою називають саме неадекватний захист для медичного персоналу. Це призвело до високого рівня зараження серед лікарів та медсестер. Тому ми почали з того, що склали перелік найнеобхідніших засобів для самозахисту медиків на передньому фронті боротьби з коронавірусом. Виявилося, що всі предмети з цього списку вже є справжнім дефіцитом, а відтак закупити їх стало справжнім випробуванням. Все ж, нам вдалося придбати 25 тисяч захисних масок і 20 тисяч оглядових рукавичок, які ми централізовано розвезли в лікарні виборчого округу Степана Івахіва. Уже найближчим часом доправимо медикам і не менш потрібні засоби дезінфекції, наш фонд над цим працює. Закликаємо всіх небайдужих волинян допомагати лікарням, адже мова йде про безпеку наших громадян", - розповів директор благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині” Павло Самолюк.
У Ковелі благодійну допомогу розподілять по медичних закладах МТМО, адміністрація якого вже подякувала Степану Івахіву та його благодійному фонду за надану медзакладам допомогу на своїй сторінці у фейсбук.
"Ми були впевнені, що наш народний депутат та його благодійний фонд не будуть стояти осторонь проблем медиків у складний час пандемії коронавірусу. При зустрічі з представниками Степана Івахіва ми обговорили і напрямки нашої подальшої співпраці. Ситуація по ковельській лікарні стабільна: працюємо в умовах карантину, суворо дотримуємось усіх обмежувальних заходів", - зауважила завідувачка відділення анастезіології Ковельської ЦРЛ Тетяна Приходько.
На карантині перебуває і Шацька лікарня: на вході в будівлю відвідувачі проходять через так звану дезінфікуючу стійку. У кожного безконтактно вимірюють температуру тіла.
"Вже два тижні, як ми це робимо, - пояснила директорка КП “Шацька районна лікарня Світлана Крецу. - У випадку, якщо температура підвищена, людина не зможе потрапити ні в поліклініку, ні в стаціонар: її спрямують до спеціально обладнаного кабінету для огляду сімейним лікарем. Він же приймає рішення і щодо подальшого лікування хворого. Медичні маски та рукавички, які ми отримали від благодійного фонду Степана Івахіва — дуже своєчасна і потрібна для лікарні допомога. Хотілося б подякувати всім, хто допомагає нам у ці складні часи. Впевнена: всі разом, об’єднавшись, ми зможемо з честю подолати всі випробування"
"Безпека медичного працівника — це одне з головних наших завдань сьогодні. Відчувається, що люди теж починають розуміти відповідальність моменту, уже не так легковажать власним здоров’ям. Зараз ми надаємо лише ургентну допомогу, перепрофільовуємо деякі відділення — це стосується не лише стаціонару, а й первинної медичної ланки", - доповнила колегу директорка некомерційного комунального підприємства “Старовижівська ЦРЛ” Тетяна Свіржевська. -
Частину з отриманого гуманітарного вантажу у Старій Вижівці та Ратному вже розподілили і для закладів первинної медицини.
У Ратному, де місцева лікарня також перебуває на карантині, завершується капітальний ремонт відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії.
1 млн. 200 тисяч гривень субвенції з державного бюджету на такий ремонт надійшли в район за поданням Степана Івахіва. Загалом же, з часу обрання його народним депутатом України по виборчому округу №21, на підтримку медичної галузі - реалізацію програми “Енергозбереження”, придбання медичного обладнання та транспорту, ремонтні роботи та гуманітарну допомогу, з благодійного фонду “Патріоти Волині” вже використано близько 15 мільйонів гривень.
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Для потреб медиків закупили дефіцитні нині захисні маски та рукавички, - йдеться на сайті благодійного фонду "Патріоти Волині".
"Команда нардепа звернула увагу на захисні засоби не лише через попит на них у медзакладах, а й, зважаючи на досвід Китаю, де змогли успішно призупинити пандемію. Лікарі з Піднебесної застерігають європейців від повторення своїх же помилок, де ключовою називають саме неадекватний захист для медичного персоналу. Це призвело до високого рівня зараження серед лікарів та медсестер. Тому ми почали з того, що склали перелік найнеобхідніших засобів для самозахисту медиків на передньому фронті боротьби з коронавірусом. Виявилося, що всі предмети з цього списку вже є справжнім дефіцитом, а відтак закупити їх стало справжнім випробуванням. Все ж, нам вдалося придбати 25 тисяч захисних масок і 20 тисяч оглядових рукавичок, які ми централізовано розвезли в лікарні виборчого округу Степана Івахіва. Уже найближчим часом доправимо медикам і не менш потрібні засоби дезінфекції, наш фонд над цим працює. Закликаємо всіх небайдужих волинян допомагати лікарням, адже мова йде про безпеку наших громадян", - розповів директор благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині” Павло Самолюк.
У Ковелі благодійну допомогу розподілять по медичних закладах МТМО, адміністрація якого вже подякувала Степану Івахіву та його благодійному фонду за надану медзакладам допомогу на своїй сторінці у фейсбук.
"Ми були впевнені, що наш народний депутат та його благодійний фонд не будуть стояти осторонь проблем медиків у складний час пандемії коронавірусу. При зустрічі з представниками Степана Івахіва ми обговорили і напрямки нашої подальшої співпраці. Ситуація по ковельській лікарні стабільна: працюємо в умовах карантину, суворо дотримуємось усіх обмежувальних заходів", - зауважила завідувачка відділення анастезіології Ковельської ЦРЛ Тетяна Приходько.
На карантині перебуває і Шацька лікарня: на вході в будівлю відвідувачі проходять через так звану дезінфікуючу стійку. У кожного безконтактно вимірюють температуру тіла.
"Вже два тижні, як ми це робимо, - пояснила директорка КП “Шацька районна лікарня Світлана Крецу. - У випадку, якщо температура підвищена, людина не зможе потрапити ні в поліклініку, ні в стаціонар: її спрямують до спеціально обладнаного кабінету для огляду сімейним лікарем. Він же приймає рішення і щодо подальшого лікування хворого. Медичні маски та рукавички, які ми отримали від благодійного фонду Степана Івахіва — дуже своєчасна і потрібна для лікарні допомога. Хотілося б подякувати всім, хто допомагає нам у ці складні часи. Впевнена: всі разом, об’єднавшись, ми зможемо з честю подолати всі випробування"
"Безпека медичного працівника — це одне з головних наших завдань сьогодні. Відчувається, що люди теж починають розуміти відповідальність моменту, уже не так легковажать власним здоров’ям. Зараз ми надаємо лише ургентну допомогу, перепрофільовуємо деякі відділення — це стосується не лише стаціонару, а й первинної медичної ланки", - доповнила колегу директорка некомерційного комунального підприємства “Старовижівська ЦРЛ” Тетяна Свіржевська. -
Частину з отриманого гуманітарного вантажу у Старій Вижівці та Ратному вже розподілили і для закладів первинної медицини.
У Ратному, де місцева лікарня також перебуває на карантині, завершується капітальний ремонт відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії.
1 млн. 200 тисяч гривень субвенції з державного бюджету на такий ремонт надійшли в район за поданням Степана Івахіва. Загалом же, з часу обрання його народним депутатом України по виборчому округу №21, на підтримку медичної галузі - реалізацію програми “Енергозбереження”, придбання медичного обладнання та транспорту, ремонтні роботи та гуманітарну допомогу, з благодійного фонду “Патріоти Волині” вже використано близько 15 мільйонів гривень.
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Коментарі 1
Ті депутати реально думають, що рукавички зупинять вірус?
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