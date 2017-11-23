Волинські лікарні отримали допомогу для боротьби з коронавірусом. ФОТО

На Волині усі районні лікарні виборчого округу народного депутата Україниотримали першу партію благодійної допомоги для боротьби з поширенням коронавірусу.Для потреб медиків закупили дефіцитні нині захисні маски та рукавички, - йдеться на сайті благодійного фонду "Патріоти Волині"."Команда нардепа звернула увагу на захисні засоби не лише через попит на них у медзакладах, а й, зважаючи на досвід Китаю, де змогли успішно призупинити пандемію. Лікарі з Піднебесної застерігають європейців від повторення своїх же помилок, де ключовою називають саме неадекватний захист для медичного персоналу. Це призвело до високого рівня зараження серед лікарів та медсестер. Тому ми почали з того, що склали перелік найнеобхідніших засобів для самозахисту медиків на передньому фронті боротьби з коронавірусом. Виявилося, що всі предмети з цього списку вже є справжнім дефіцитом, а відтак закупити їх стало справжнім випробуванням. Все ж, нам вдалося придбати 25 тисяч захисних масок і 20 тисяч оглядових рукавичок, які ми централізовано розвезли в лікарні виборчого округу Степана Івахіва. Уже найближчим часом доправимо медикам і не менш потрібні засоби дезінфекції, наш фонд над цим працює. Закликаємо всіх небайдужих волинян допомагати лікарням, адже мова йде про безпеку наших громадян", - розповів директор благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині”У Ковелі благодійну допомогу розподілять по медичних закладах МТМО, адміністрація якого вже подякувала Степану Івахіву та його благодійному фонду за надану медзакладам допомогу на своїй сторінці у фейсбук."Ми були впевнені, що наш народний депутат та його благодійний фонд не будуть стояти осторонь проблем медиків у складний час пандемії коронавірусу. При зустрічі з представниками Степана Івахіва ми обговорили і напрямки нашої подальшої співпраці. Ситуація по ковельській лікарні стабільна: працюємо в умовах карантину, суворо дотримуємось усіх обмежувальних заходів", - зауважила завідувачка відділення анастезіології Ковельської ЦРЛНа карантині перебуває і Шацька лікарня: на вході в будівлю відвідувачі проходять через так звану дезінфікуючу стійку. У кожного безконтактно вимірюють температуру тіла."Вже два тижні, як ми це робимо, - пояснила директорка КП “Шацька районна лікарня. - У випадку, якщо температура підвищена, людина не зможе потрапити ні в поліклініку, ні в стаціонар: її спрямують до спеціально обладнаного кабінету для огляду сімейним лікарем. Він же приймає рішення і щодо подальшого лікування хворого. Медичні маски та рукавички, які ми отримали від благодійного фонду Степана Івахіва — дуже своєчасна і потрібна для лікарні допомога. Хотілося б подякувати всім, хто допомагає нам у ці складні часи. Впевнена: всі разом, об’єднавшись, ми зможемо з честю подолати всі випробування""Безпека медичного працівника — це одне з головних наших завдань сьогодні. Відчувається, що люди теж починають розуміти відповідальність моменту, уже не так легковажать власним здоров’ям. Зараз ми надаємо лише ургентну допомогу, перепрофільовуємо деякі відділення — це стосується не лише стаціонару, а й первинної медичної ланки", - доповнила колегу директорка некомерційного комунального підприємства “Старовижівська ЦРЛ”. -Частину з отриманого гуманітарного вантажу у Старій Вижівці та Ратному вже розподілили і для закладів первинної медицини.У Ратному, де місцева лікарня також перебуває на карантині, завершується капітальний ремонт відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії.1 млн. 200 тисяч гривень субвенції з державного бюджету на такий ремонт надійшли в район за поданням Степана Івахіва. Загалом же, з часу обрання його народним депутатом України по виборчому округу №21, на підтримку медичної галузі - реалізацію програми “Енергозбереження”, придбання медичного обладнання та транспорту, ремонтні роботи та гуманітарну допомогу, з благодійного фонду “Патріоти Волині” вже використано близько 15 мільйонів гривень.