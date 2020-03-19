Підприємець з Волині купив для лікарні свого міста апарат штучної вентиляції легень





Про це повідомляє видання "



Придбав апарат штучної вентиляції легень для лікарні підприємець Віталій Бадзюнь. Після розмови із друзями, що мешкають в Італії, яка нині бореться за життя своїх громадян, сім’я Бадзюнів прийняла рішення допомогти місту і громаді, придбавши обладнання, яке може рятувати і нововолинців.



«В нас є знайомі в Італії. І вони розповіли, що там є все, окрім цих апаратів. Тому в мене й виникла ідея – придбати для нововолинської лікарні такий апарат. Порадились з дружиною і відразу зателефонували до спеціаліста, вибрали із декількох запропонованих варіантів модель, поспілкувались із головним анестезіологом Хмельницької обласної лікарні, там їх декілька є і вони ними вже давно користуються. Він нам порекомендував цей апарат, і я в цей самий день його купив», – розповів Віталій Бадзюнь.



Купили й і доставили медобладнання до місцевого медзакладу буквально за три дні. Ціна питання - майже 300 тисяч гривень. Головний лікар Віктор Мороз подякував родині меценатів і зауважив, що цей апарат в лікарні уже 11-й.



«Ми не знаєм, чого чекати. На скільки піде розвиток цього захворювання. Чи це будуть поодинокі випадки, чи їх буде багато. Коли в захворілого виникає легенева недостатність і він не може самостійно дихати, тоді його життя напряму залежить від цього апарата. Зараз в нас є 10 апаратів. Цей вже 11-ий. Найстарішому – 15-16 років і до дворічної давності. А це означає, що 11 хворих можуть одночасно бути на штучній вентиляції легень», – зазначив лікар.



Головне, на чому наголошують і медики, і спонсори, цим своїм кроком хотіли би й інших підприємців спонукати готуватися до зустрічі коронавірусу разом. Адже спрогнозувати, наскільки масовим буде його поширення саме на Волині не може ніхто. Проте чітко можна сказати, що зволікання – не на користь нікому.



До речі, із власних джерел журналістам стало відомо, що зараз також за кошти спонсорів готують закупівлі для Нововолинської лікарні і ще двох таких апаратів ШВЛ. Один купує завод «Кроноспан», інший – приватна особа, яка не бажає називати свого імені.



Долучитись до надання благодійної допомоги лікувальним закладам для боротьби з захворюваннями, що викликає короновірус, можуть усі охочі.



Кошти будуть використані для придбання спеціальної медичної апаратури: перш за все, апаратів штучної вентиляції легень, медикаментів, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних та антисептичних засобів.



Кошти можна, зокрема, переказати й на рахунок членської благодійної організації «Регіональна лікарняна каса»:



м. Нововолинськ

Р/Р – UA25 303440 00000 26000316043001

в АТ КБ «Приватбанк»

Код ЄДРПОУ – 25816719

Призначення платежу: благодійний внесок для боротьби з короновірусом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинська лікарня поповнилась новим апаратом для штучної вентиляції легень. У багатьох ситуаціях він стає життєвонеобхідним. Медобладнання використовують для важко хворих пацієнтів із дихальною недостатністю. А при ускладненнях в інфікованих корона вірусом це шанс на порятунок життя. Наразі він вже готовий до роботи.Про це повідомляє видання " Нововолинськ.com.ua ".Придбав апарат штучної вентиляції легень для лікарні підприємець. Після розмови із друзями, що мешкають в Італії, яка нині бореться за життя своїх громадян, сім’я Бадзюнів прийняла рішення допомогти місту і громаді, придбавши обладнання, яке може рятувати і нововолинців.«В нас є знайомі в Італії. І вони розповіли, що там є все, окрім цих апаратів. Тому в мене й виникла ідея – придбати для нововолинської лікарні такий апарат. Порадились з дружиною і відразу зателефонували до спеціаліста, вибрали із декількох запропонованих варіантів модель, поспілкувались із головним анестезіологом Хмельницької обласної лікарні, там їх декілька є і вони ними вже давно користуються. Він нам порекомендував цей апарат, і я в цей самий день його купив», – розповів Віталій Бадзюнь.Купили й і доставили медобладнання до місцевого медзакладу буквально за три дні. Ціна питання - майже 300 тисяч гривень. Головний лікарподякував родині меценатів і зауважив, що цей апарат в лікарні уже 11-й.«Ми не знаєм, чого чекати. На скільки піде розвиток цього захворювання. Чи це будуть поодинокі випадки, чи їх буде багато. Коли в захворілого виникає легенева недостатність і він не може самостійно дихати, тоді його життя напряму залежить від цього апарата. Зараз в нас є 10 апаратів. Цей вже 11-ий. Найстарішому – 15-16 років і до дворічної давності. А це означає, що 11 хворих можуть одночасно бути на штучній вентиляції легень», – зазначив лікар.Головне, на чому наголошують і медики, і спонсори, цим своїм кроком хотіли би й інших підприємців спонукати готуватися до зустрічі коронавірусу разом. Адже спрогнозувати, наскільки масовим буде його поширення саме на Волині не може ніхто. Проте чітко можна сказати, що зволікання – не на користь нікому.До речі, із власних джерел журналістам стало відомо, що зараз також за кошти спонсорів готують закупівлі для Нововолинської лікарні і ще двох таких апаратів ШВЛ. Один купує завод «Кроноспан», інший – приватна особа, яка не бажає називати свого імені.Долучитись до надання благодійної допомоги лікувальним закладам для боротьби з захворюваннями, що викликає короновірус, можуть усі охочі.Кошти будуть використані для придбання спеціальної медичної апаратури: перш за все, апаратів штучної вентиляції легень, медикаментів, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних та антисептичних засобів.Кошти можна, зокрема, переказати й на рахунок членської благодійної організації «Регіональна лікарняна каса»:м. НововолинськР/Р – UA25 303440 00000 26000316043001в АТ КБ «Приватбанк»Код ЄДРПОУ – 25816719Призначення платежу: благодійний внесок для боротьби з короновірусом.

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