Підприємець з Волині купив для лікарні свого міста апарат штучної вентиляції легень
Сьогодні, 15:56
Нововолинська лікарня поповнилась новим апаратом для штучної вентиляції легень. У багатьох ситуаціях він стає життєвонеобхідним. Медобладнання використовують для важко хворих пацієнтів із дихальною недостатністю. А при ускладненнях в інфікованих корона вірусом це шанс на порятунок життя. Наразі він вже готовий до роботи.
Про це повідомляє видання "Нововолинськ.com.ua".
Придбав апарат штучної вентиляції легень для лікарні підприємець Віталій Бадзюнь. Після розмови із друзями, що мешкають в Італії, яка нині бореться за життя своїх громадян, сім’я Бадзюнів прийняла рішення допомогти місту і громаді, придбавши обладнання, яке може рятувати і нововолинців.
«В нас є знайомі в Італії. І вони розповіли, що там є все, окрім цих апаратів. Тому в мене й виникла ідея – придбати для нововолинської лікарні такий апарат. Порадились з дружиною і відразу зателефонували до спеціаліста, вибрали із декількох запропонованих варіантів модель, поспілкувались із головним анестезіологом Хмельницької обласної лікарні, там їх декілька є і вони ними вже давно користуються. Він нам порекомендував цей апарат, і я в цей самий день його купив», – розповів Віталій Бадзюнь.
Купили й і доставили медобладнання до місцевого медзакладу буквально за три дні. Ціна питання - майже 300 тисяч гривень. Головний лікар Віктор Мороз подякував родині меценатів і зауважив, що цей апарат в лікарні уже 11-й.
«Ми не знаєм, чого чекати. На скільки піде розвиток цього захворювання. Чи це будуть поодинокі випадки, чи їх буде багато. Коли в захворілого виникає легенева недостатність і він не може самостійно дихати, тоді його життя напряму залежить від цього апарата. Зараз в нас є 10 апаратів. Цей вже 11-ий. Найстарішому – 15-16 років і до дворічної давності. А це означає, що 11 хворих можуть одночасно бути на штучній вентиляції легень», – зазначив лікар.
Головне, на чому наголошують і медики, і спонсори, цим своїм кроком хотіли би й інших підприємців спонукати готуватися до зустрічі коронавірусу разом. Адже спрогнозувати, наскільки масовим буде його поширення саме на Волині не може ніхто. Проте чітко можна сказати, що зволікання – не на користь нікому.
До речі, із власних джерел журналістам стало відомо, що зараз також за кошти спонсорів готують закупівлі для Нововолинської лікарні і ще двох таких апаратів ШВЛ. Один купує завод «Кроноспан», інший – приватна особа, яка не бажає називати свого імені.
Долучитись до надання благодійної допомоги лікувальним закладам для боротьби з захворюваннями, що викликає короновірус, можуть усі охочі.
Кошти будуть використані для придбання спеціальної медичної апаратури: перш за все, апаратів штучної вентиляції легень, медикаментів, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних та антисептичних засобів.
Кошти можна, зокрема, переказати й на рахунок членської благодійної організації «Регіональна лікарняна каса»:
м. Нововолинськ
Р/Р – UA25 303440 00000 26000316043001
в АТ КБ «Приватбанк»
Код ЄДРПОУ – 25816719
Призначення платежу: благодійний внесок для боротьби з короновірусом.
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Про це повідомляє видання "Нововолинськ.com.ua".
Придбав апарат штучної вентиляції легень для лікарні підприємець Віталій Бадзюнь. Після розмови із друзями, що мешкають в Італії, яка нині бореться за життя своїх громадян, сім’я Бадзюнів прийняла рішення допомогти місту і громаді, придбавши обладнання, яке може рятувати і нововолинців.
«В нас є знайомі в Італії. І вони розповіли, що там є все, окрім цих апаратів. Тому в мене й виникла ідея – придбати для нововолинської лікарні такий апарат. Порадились з дружиною і відразу зателефонували до спеціаліста, вибрали із декількох запропонованих варіантів модель, поспілкувались із головним анестезіологом Хмельницької обласної лікарні, там їх декілька є і вони ними вже давно користуються. Він нам порекомендував цей апарат, і я в цей самий день його купив», – розповів Віталій Бадзюнь.
Купили й і доставили медобладнання до місцевого медзакладу буквально за три дні. Ціна питання - майже 300 тисяч гривень. Головний лікар Віктор Мороз подякував родині меценатів і зауважив, що цей апарат в лікарні уже 11-й.
«Ми не знаєм, чого чекати. На скільки піде розвиток цього захворювання. Чи це будуть поодинокі випадки, чи їх буде багато. Коли в захворілого виникає легенева недостатність і він не може самостійно дихати, тоді його життя напряму залежить від цього апарата. Зараз в нас є 10 апаратів. Цей вже 11-ий. Найстарішому – 15-16 років і до дворічної давності. А це означає, що 11 хворих можуть одночасно бути на штучній вентиляції легень», – зазначив лікар.
Головне, на чому наголошують і медики, і спонсори, цим своїм кроком хотіли би й інших підприємців спонукати готуватися до зустрічі коронавірусу разом. Адже спрогнозувати, наскільки масовим буде його поширення саме на Волині не може ніхто. Проте чітко можна сказати, що зволікання – не на користь нікому.
До речі, із власних джерел журналістам стало відомо, що зараз також за кошти спонсорів готують закупівлі для Нововолинської лікарні і ще двох таких апаратів ШВЛ. Один купує завод «Кроноспан», інший – приватна особа, яка не бажає називати свого імені.
Долучитись до надання благодійної допомоги лікувальним закладам для боротьби з захворюваннями, що викликає короновірус, можуть усі охочі.
Кошти будуть використані для придбання спеціальної медичної апаратури: перш за все, апаратів штучної вентиляції легень, медикаментів, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних та антисептичних засобів.
Кошти можна, зокрема, переказати й на рахунок членської благодійної організації «Регіональна лікарняна каса»:
м. Нововолинськ
Р/Р – UA25 303440 00000 26000316043001
в АТ КБ «Приватбанк»
Код ЄДРПОУ – 25816719
Призначення платежу: благодійний внесок для боротьби з короновірусом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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