У Житомирі – перший випадок захворювання на коронавірус
Сьогодні, 16:08
В Житомирі підтвердили перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією.
Про це повідомив мер Житомира у Facebook, - пише Українська правда.
"Перший підтверджений випадок у Житомирі. Це житомирянин, який повернувся з Австрії, 56 років. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу в цієї людини. Стан його більш-менш нормальний", - зазначив Сергій Сухомлин.
Він також повідомив, що буде декілька груп медичних працівників, які будуть зустрічати житомирян в аеропорту "Бориспіль" і на вокзалі "Київ-пасажирський", щоб максимально відслідкувати тих людей, які зараз спецпотягами та спецрейсами повертаються в Україну з-за кордону.
Він зазначив, що громадяни, у яких буде температура чи інші ознаки захворювання, будуть проходити експрес-тести.
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Про це повідомив мер Житомира у Facebook, - пише Українська правда.
"Перший підтверджений випадок у Житомирі. Це житомирянин, який повернувся з Австрії, 56 років. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу в цієї людини. Стан його більш-менш нормальний", - зазначив Сергій Сухомлин.
Він також повідомив, що буде декілька груп медичних працівників, які будуть зустрічати житомирян в аеропорту "Бориспіль" і на вокзалі "Київ-пасажирський", щоб максимально відслідкувати тих людей, які зараз спецпотягами та спецрейсами повертаються в Україну з-за кордону.
Він зазначив, що громадяни, у яких буде температура чи інші ознаки захворювання, будуть проходити експрес-тести.
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