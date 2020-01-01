У Житомирі – перший випадок захворювання на коронавірус





Про це повідомив мер Житомира у Facebook, - пише



"Перший підтверджений випадок у Житомирі. Це житомирянин, який повернувся з Австрії, 56 років. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу в цієї людини. Стан його більш-менш нормальний", - зазначив Сергій Сухомлин.



Він також повідомив, що буде декілька груп медичних працівників, які будуть зустрічати житомирян в аеропорту "Бориспіль" і на вокзалі "Київ-пасажирський", щоб максимально відслідкувати тих людей, які зараз спецпотягами та спецрейсами повертаються в Україну з-за кордону.



Він зазначив, що громадяни, у яких буде температура чи інші ознаки захворювання, будуть проходити експрес-тести.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Житомирі підтвердили перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією.Про це повідомив мер Житомира у Facebook, - пише Українська правда "Перший підтверджений випадок у Житомирі. Це житомирянин, який повернувся з Австрії, 56 років. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу в цієї людини. Стан його більш-менш нормальний", - зазначив Сергій Сухомлин.Він також повідомив, що буде декілька груп медичних працівників, які будуть зустрічати житомирян в аеропорту "Бориспіль" і на вокзалі "Київ-пасажирський", щоб максимально відслідкувати тих людей, які зараз спецпотягами та спецрейсами повертаються в Україну з-за кордону.Він зазначив, що громадяни, у яких буде температура чи інші ознаки захворювання, будуть проходити експрес-тести.

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