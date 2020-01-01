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У Житомирі – перший випадок захворювання на коронавірус

У Житомирі – перший випадок захворювання на коронавірус
В Житомирі підтвердили перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив мер Житомира у Facebook, - пише Українська правда.

"Перший підтверджений випадок у Житомирі. Це житомирянин, який повернувся з Австрії, 56 років. Лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу в цієї людини. Стан його більш-менш нормальний", - зазначив Сергій Сухомлин.

Він також повідомив, що буде декілька груп медичних працівників, які будуть зустрічати житомирян в аеропорту "Бориспіль" і на вокзалі "Київ-пасажирський", щоб максимально відслідкувати тих людей, які зараз спецпотягами та спецрейсами повертаються в Україну з-за кордону.

Він зазначив, що громадяни, у яких буде температура чи інші ознаки захворювання, будуть проходити експрес-тести.


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Теги: Житомир, коронавірус
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