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У луцькій лікарні – троє нових пацієнтів з підозрою на коронавірус

У луцькій лікарні – троє нових пацієнтів з підозрою на коронавірус
Громадянин Туреччини, якого учора госпіталізували з підозрою на коронавірус, має високу температуру тіла.

Про це розповів кореспондентам Суспільного керівник Волинської інфекційної лікарні Руслан Морочковський.

З його слів, чоловік отримує необхідне лікування. Результату аналізу на коронавірус медики очікують.

Сьогодні, каже, в лікарню поступило троє пацієнтів з підозрою на коронавірус, які перевозили волинян з Польщі.

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Теги: Луцьк, лікарня, підозра
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