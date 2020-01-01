У луцькій лікарні – троє нових пацієнтів з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 16:27
Громадянин Туреччини, якого учора госпіталізували з підозрою на коронавірус, має високу температуру тіла.
Про це розповів кореспондентам Суспільного керівник Волинської інфекційної лікарні Руслан Морочковський.
З його слів, чоловік отримує необхідне лікування. Результату аналізу на коронавірус медики очікують.
Сьогодні, каже, в лікарню поступило троє пацієнтів з підозрою на коронавірус, які перевозили волинян з Польщі.
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Про це розповів кореспондентам Суспільного керівник Волинської інфекційної лікарні Руслан Морочковський.
З його слів, чоловік отримує необхідне лікування. Результату аналізу на коронавірус медики очікують.
Сьогодні, каже, в лікарню поступило троє пацієнтів з підозрою на коронавірус, які перевозили волинян з Польщі.
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