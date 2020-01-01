Що митрополит Михаїл радить робити під час карантину

Митрополит Луцький і Волинськийдав декілька порад щодо того, чим можна зайнятися у період карантину.Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.Очікувана порада від священнослужителя, звичайно, це порада про молитву. Раніше інформаційна служба єпархії повідомляла, що владика благословив о 21.00 молитися за подолання коронавірусу: тричі «Отче наш», тричі «Богородице Діво, радуйся», «Вірую», 90-й псалом, а також своїми словами.Владика каже, що добре не тільки продовжувати цей чин, але й практикувати частіше. Наприклад, що три години: 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 і 21.00.А нагадувати про час такої щирої, посиленої домашньої молитви мають дзвони. Високопреосвященний доручав щонеділі о 9.00 дзвоніння у всіх храмах єпархії. Якщо в церквах віднайдуть можливість дзвонити що три години, закликаючи ставати до молитви.Під час карантину слід більше читати Біблію, іншу духовну літературу, переглядати душекорисні фільми, спілкуватися з рідними, радить Михаїл.