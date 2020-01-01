В Україні – нові випадки інфікування коронавірусом
Сьогодні, 16:47
В Україні зафіксували 2 нові випадки інфікування коронавірусом.
Про це інформує МОЗ України.
"Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 (два) нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування", - йдеться у повідомлені.
Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні.
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Про це інформує МОЗ України.
"Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 (два) нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування", - йдеться у повідомлені.
Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні.
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