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В Україні – нові випадки інфікування коронавірусом

В Україні – нові випадки інфікування коронавірусом
В Україні зафіксували 2 нові випадки інфікування коронавірусом.

Про це інформує МОЗ України.

"Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 (два) нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування", - йдеться у повідомлені.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні.

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Теги: коронавірус, Україна, випадки
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