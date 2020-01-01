На Горохівщині зупинили вантажівку зі зрізаними тополями





Про це інформує пресслужба прокуратури області.



Документи про походження деревини викликали у правоохоронців обґрунтовані сумніви щодо їхньої достовірності.



До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про факт можливої підробки та використання підроблених документів (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 358 КК України).



Тривають слідчі дії. Встановлюється походження деревини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці Горохівщини зупинили вантажний автомобіль, який перевозив зрізані тополі.Про це інформує пресслужба прокуратури області.Документи про походження деревини викликали у правоохоронців обґрунтовані сумніви щодо їхньої достовірності.До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про факт можливої підробки та використання підроблених документів (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 358 КК України).Тривають слідчі дії. Встановлюється походження деревини.

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