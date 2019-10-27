Волиняни не можуть повернутися з Індії в Україну. ВІДЕО





Про це Валерій Самолюк.



Керівник волинської групи туристів, який зараз перебуває в індійському місті Вріндаван, каже, що восьмеро волинян мали квитки до Києва на 25-те березня, але змушені залишитись за кордоном на довше. З керівником волинської групи туристів Суспільному вдалось поспілкуватися відеодзвінком.



Валерій Самолюк розповів, що декілька днів українці не можуть зв’язатися з українським консульством в Індії.



"Зараз на даний момент іде спілкування лише з українськими авіалініями, які відкрили можливість прямого зв’язку без плати за роумінг, тобто ми маємо можливість дзвонити в Україну і давати свої дані саме міжнародним авіалініям України. Всі інші організації, консульство і державні органи, які обіцяли, як реєстрацію українців, поки що вони ніяк не відповіли на реєстрацію на сайті ДРУГ. Перебування в Індії не компенсовується, вчора ввечері була відома дата, що нам нібито переносять виліт з 25-го на 5-те число, але сьогодні ця дата не підтвердилась і ми буквально кожної години чекаємо новин", - каже Валерій Самолюк.



Усі члени групи, серед яких шестеро лучан і двоє жителів Ковеля, почуваються добре, каже керівник групи. Волиняни, говорить, постійно очікують новин щодо можливості повернутися додому.



"Чистота підтримується, додаткові засоби захисту та профілактики вводяться, з’являються люди в масках, водиться карантин на проведення служб. А так як абсолютна більшість індусів про відвідують храми, то цей серйозний крок, який обмежує їх. Також публічні заходи я чув оголошення, що відмінилися деякі з них. Все інше працює – транспорт, літаки, аеропорти", - продовжує розповідь Валерій Самолюк.



Нагадаємо, Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Постановою введена заборона авіаперевезень, залізничного, автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів. Заборона діятиме до 3-го квітня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 80 українців-паломників не можуть повернутися з Індії через заборону авіаперевезень. Серед них є волиняни.Про це Суспільному розповів лучанинКерівник волинської групи туристів, який зараз перебуває в індійському місті Вріндаван, каже, що восьмеро волинян мали квитки до Києва на 25-те березня, але змушені залишитись за кордоном на довше. З керівником волинської групи туристів Суспільному вдалось поспілкуватися відеодзвінком.Валерій Самолюк розповів, що декілька днів українці не можуть зв’язатися з українським консульством в Індії."Зараз на даний момент іде спілкування лише з українськими авіалініями, які відкрили можливість прямого зв’язку без плати за роумінг, тобто ми маємо можливість дзвонити в Україну і давати свої дані саме міжнародним авіалініям України. Всі інші організації, консульство і державні органи, які обіцяли, як реєстрацію українців, поки що вони ніяк не відповіли на реєстрацію на сайті ДРУГ. Перебування в Індії не компенсовується, вчора ввечері була відома дата, що нам нібито переносять виліт з 25-го на 5-те число, але сьогодні ця дата не підтвердилась і ми буквально кожної години чекаємо новин", - каже Валерій Самолюк.Усі члени групи, серед яких шестеро лучан і двоє жителів Ковеля, почуваються добре, каже керівник групи. Волиняни, говорить, постійно очікують новин щодо можливості повернутися додому."Чистота підтримується, додаткові засоби захисту та профілактики вводяться, з’являються люди в масках, водиться карантин на проведення служб. А так як абсолютна більшість індусів про відвідують храми, то цей серйозний крок, який обмежує їх. Також публічні заходи я чув оголошення, що відмінилися деякі з них. Все інше працює – транспорт, літаки, аеропорти", - продовжує розповідь Валерій Самолюк.Нагадаємо, Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Постановою введена заборона авіаперевезень, залізничного, автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів. Заборона діятиме до 3-го квітня.

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