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Карантин у Луцьку: люди влаштували стихійну торгівлю. ФОТО

Карантин у Луцьку: люди влаштували стихійну торгівлю. ФОТО
У місті Луцьку, попри запровадження карантину та закриття ринків, продовжує функціонувати стихійна торгівля.

Очевидці повідомили «Конкуренту», що помітили кілька точок продажу продуктів 19 березня.

Продаж здійснюють поблизу зупинки «Храм усіх святих землі волинської» та поблизу супермаркету «АТБ», що на проспекті Соборності.

Карантин у Луцьку: люди влаштували стихійну торгівлю. ФОТО
Карантин у Луцьку: люди влаштували стихійну торгівлю. ФОТО
Карантин у Луцьку: люди влаштували стихійну торгівлю. ФОТО

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Теги: стихійний ринок, Луцьк, карантин
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