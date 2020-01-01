Карантин у Луцьку: люди влаштували стихійну торгівлю. ФОТО
Сьогодні, 19:45
У місті Луцьку, попри запровадження карантину та закриття ринків, продовжує функціонувати стихійна торгівля.
Очевидці повідомили «Конкуренту», що помітили кілька точок продажу продуктів 19 березня.
Продаж здійснюють поблизу зупинки «Храм усіх святих землі волинської» та поблизу супермаркету «АТБ», що на проспекті Соборності.
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Очевидці повідомили «Конкуренту», що помітили кілька точок продажу продуктів 19 березня.
Продаж здійснюють поблизу зупинки «Храм усіх святих землі волинської» та поблизу супермаркету «АТБ», що на проспекті Соборності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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