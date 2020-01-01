У Луцьку четверо іноземців викрали з банку платіжний термінал. ФОТО

Поліцейські затримали іноземців, причетних до крадіжки платіжного терміналу у Луцьку.Так, у ніч на 17 березня зловмисники проникли до приміщення одного із банків Луцька та викрали платіжний термінал, а з території цього ж банку автомобіль ГАЗ 2752. Сума завданих матеріальних збитків становить близько 100 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.Оперативники управління карного розшуку Волинської області у співпраці із львівськими та житомирськими співробітниками поліції встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні четверо іноземців.«Зловмисників затримали у Житомирській області. Усім чотирьом слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Слідчі будуть звертатися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Викрадений платіжний термінал та автомобіль вилучили», – повідомив, начальник ГУНП у Волинській області.Поліцейські перевіряють причетність правопорушників до скоєння аналогічних злочинів у інших областях. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.