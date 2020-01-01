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У Луцьку четверо іноземців викрали з банку платіжний термінал. ФОТО

У Луцьку четверо іноземців викрали з банку платіжний термінал. ФОТО
Поліцейські затримали іноземців, причетних до крадіжки платіжного терміналу у Луцьку.

Так, у ніч на 17 березня зловмисники проникли до приміщення одного із банків Луцька та викрали платіжний термінал, а з території цього ж банку автомобіль ГАЗ 2752. Сума завданих матеріальних збитків становить близько 100 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.

Оперативники управління карного розшуку Волинської області у співпраці із львівськими та житомирськими співробітниками поліції встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні четверо іноземців.

«Зловмисників затримали у Житомирській області. Усім чотирьом слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Слідчі будуть звертатися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Викрадений платіжний термінал та автомобіль вилучили», – повідомив Юрій Крошко, начальник ГУНП у Волинській області.

Поліцейські перевіряють причетність правопорушників до скоєння аналогічних злочинів у інших областях. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

У Луцьку четверо іноземців викрали з банку платіжний термінал. ФОТО
У Луцьку четверо іноземців викрали з банку платіжний термінал. ФОТО
У Луцьку четверо іноземців викрали з банку платіжний термінал. ФОТО


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Теги: крадіжка, банк, термінал, Луцьк
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Коментарі 1
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А чого так делікатно грузинів називають іноземцями?
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