вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лікарів на роботу у Луцьк возитимуть ченці жидичинського монастиря

Лікарів на роботу у Луцьк возитимуть ченці жидичинського монастиря
Ченці Жидичинського монастиря Святителя Миколая Чудотворця запропонували Луцькій міськраді допомогу – використовувати транспорт обителі, аби доставляти медпрацівників в обласний центр.

Про це повідомив декан монастирів єпархії архімандрит Константин (Марченко), йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Так як за рішенням міської ради, на час карантину у Луцьку не курсуватиме громадський транспорт, що унеможливило доїзд міжміського сполучення, монахи власним транспортом організували доїзд для медпрацівників комунального підприємства “Луцький центр первинної медичної допомоги №1”.

“Окрім цього, в монастирі щодня лунає молитва, акафіст святителю Миколаю Чудотворцю, служиться в центральному храмі обителі і в двох скитах. Кожен бажаючий може приїхати на молитву в будь-який час - храми відчинені”, - зазначив о. Константин,

Ченці запрошують охочих долучитись до благородної справи - допомогти коштами на пальне.

Номер картки 5168 7453 2203 5368 Марченко Іван Васильович.

Лікарів на роботу у Луцьк возитимуть ченці жидичинського монастиря

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ченці жидичинського монастиря, лікарі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький «Кромберг енд Шуберт» піде на карантин з понеділка, 23 березня
Сьогодні, 17:46
У Луцьку виділили 60 мільйонів на боротьбу з коронавірусом, ще мільйон – на перевезення медиків
Сьогодні, 17:38
Лікарів на роботу у Луцьк возитимуть ченці жидичинського монастиря
Сьогодні, 17:30
У Луцьку четверо іноземців викрали з банку платіжний термінал. ФОТО
Сьогодні, 17:19
Волиняни не можуть повернутися з Індії в Україну. ВІДЕО
Сьогодні, 17:06
Схожі новини
Як у Луцьку записатися до сімейного лікаря онлайн. ВІДЕО Як у Луцьку записатися до сімейного лікаря онлайн. ВІДЕО
13 лютий, 21:15
Повідомили, скільки лучан уклали декларації з сімейними лікарями Повідомили, скільки лучан уклали декларації з сімейними лікарями
06 лютий, 17:27
У Луцьку пацієнтові провели одночасно три операції. ВІДЕО У Луцьку пацієнтові провели одночасно три операції. ВІДЕО
17 січень, 11:07
У луцькій лікарні пацієнткам роблять операції з видалення матки без розрізу живота У луцькій лікарні пацієнткам роблять операції з видалення матки без розрізу живота
29 серпень, 2019, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий лікар-пульмонолог захворів і обстежився на коронавірус
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку посилили карантинні заходи: що ще закриють
Сьогодні, 17:57
 0
Луцький «Кромберг енд Шуберт» піде на карантин з понеділка, 23 березня
Сьогодні, 17:46
 0
У Луцьку виділили 60 мільйонів на боротьбу з коронавірусом, ще мільйон – на перевезення медиків
Сьогодні, 17:38
 0
Лікарів на роботу у Луцьк возитимуть ченці жидичинського монастиря
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8