Лікарів на роботу у Луцьк возитимуть ченці жидичинського монастиря





Про це повідомив декан монастирів єпархії архімандрит Константин (Марченко),



Так як за рішенням міської ради, на час карантину у Луцьку не курсуватиме громадський транспорт, що унеможливило доїзд міжміського сполучення, монахи власним транспортом організували доїзд для медпрацівників комунального підприємства “Луцький центр первинної медичної допомоги №1”.



“Окрім цього, в монастирі щодня лунає молитва, акафіст святителю Миколаю Чудотворцю, служиться в центральному храмі обителі і в двох скитах. Кожен бажаючий може приїхати на молитву в будь-який час - храми відчинені”, - зазначив о. Константин,



Ченці запрошують охочих долучитись до благородної справи - допомогти коштами на пальне.



Номер картки 5168 7453 2203 5368 Марченко Іван Васильович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ченці Жидичинського монастиря Святителя Миколая Чудотворця запропонували Луцькій міськраді допомогу – використовувати транспорт обителі, аби доставляти медпрацівників в обласний центр.Про це повідомив декан монастирів єпархії архімандрит йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.Так як за рішенням міської ради, на час карантину у Луцьку не курсуватиме громадський транспорт, що унеможливило доїзд міжміського сполучення, монахи власним транспортом організували доїзд для медпрацівників комунального підприємства “Луцький центр первинної медичної допомоги №1”.“Окрім цього, в монастирі щодня лунає молитва, акафіст святителю Миколаю Чудотворцю, служиться в центральному храмі обителі і в двох скитах. Кожен бажаючий може приїхати на молитву в будь-який час - храми відчинені”, - зазначив о. Константин,Ченці запрошують охочих долучитись до благородної справи - допомогти коштами на пальне.

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