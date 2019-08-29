Лікарів на роботу у Луцьк возитимуть ченці жидичинського монастиря
Сьогодні, 17:30
Ченці Жидичинського монастиря Святителя Миколая Чудотворця запропонували Луцькій міськраді допомогу – використовувати транспорт обителі, аби доставляти медпрацівників в обласний центр.
Про це повідомив декан монастирів єпархії архімандрит Константин (Марченко), йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Так як за рішенням міської ради, на час карантину у Луцьку не курсуватиме громадський транспорт, що унеможливило доїзд міжміського сполучення, монахи власним транспортом організували доїзд для медпрацівників комунального підприємства “Луцький центр первинної медичної допомоги №1”.
“Окрім цього, в монастирі щодня лунає молитва, акафіст святителю Миколаю Чудотворцю, служиться в центральному храмі обителі і в двох скитах. Кожен бажаючий може приїхати на молитву в будь-який час - храми відчинені”, - зазначив о. Константин,
Ченці запрошують охочих долучитись до благородної справи - допомогти коштами на пальне.
Номер картки 5168 7453 2203 5368 Марченко Іван Васильович.
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Про це повідомив декан монастирів єпархії архімандрит Константин (Марченко), йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Так як за рішенням міської ради, на час карантину у Луцьку не курсуватиме громадський транспорт, що унеможливило доїзд міжміського сполучення, монахи власним транспортом організували доїзд для медпрацівників комунального підприємства “Луцький центр первинної медичної допомоги №1”.
“Окрім цього, в монастирі щодня лунає молитва, акафіст святителю Миколаю Чудотворцю, служиться в центральному храмі обителі і в двох скитах. Кожен бажаючий може приїхати на молитву в будь-який час - храми відчинені”, - зазначив о. Константин,
Ченці запрошують охочих долучитись до благородної справи - допомогти коштами на пальне.
Номер картки 5168 7453 2203 5368 Марченко Іван Васильович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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