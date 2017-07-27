Театральний фестиваль онлайн вперше влаштують у Луцьку

Команда громадської організації «Творче об’єднання «ГаРмИдЕр» у партнерстві з асоціацією «Український незалежний театр» вперше влаштує театральний фестиваль «Вішак-online» під час карантину.Про це повідомляють організатори.До участі запрошують дитячі та дорослі театральні колективи з України, які пройдуть 3 етапи відбору, а переможці отримають фестивальні відзнаки та нагороди і можливість показу своїх вистав у рамках фестивалю «Вішак-weekend».Для участі в театральному фестивалі «Вішак-online» учасникам необхідно ознайомитися із положенням фестивалю (https://bit.ly/33yGDVk) та заповнити форму (http://bit.ly/2J1sIxA) .Організатори вважають, що не можуть стояти осторонь викликів сьогодення і таким чином хочуть оживити та спонукати до дій мистецьку спільноту України.«Це чудовий шанс для комунікації, переосмислення створеного, обміну досвідом онлайн і планування гастролей та живих творчих зустрічей!», - запевняє команда творчого об’єднання «ГаРмИдЕр».