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Луцький «Кромберг енд Шуберт» піде на карантин з понеділка, 23 березня

Луцький «Кромберг енд Шуберт» піде на карантин з понеділка, 23 березня
У зв'язку з карантином завод «Кромберг енд Шуберт Лу» тимчасово припинить роботу з понедылка, 23 березня.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Запевняють, що з початку місяця на підприємстві вжиті всі необхідні норми, спрямовані на запобігання появі та поширенню гострих респіраторних захворювань.

«Проте для ефективнішої протидії епідемії потрібно вживати більш жорстких заходів. Відтак було прийнято рішення тимчасово припинити роботу заводу. Зробити це екстрено неможливо, тому задля підтримання життєдіяльності підприємства, мінімальний штат працівників виходитиме на роботу ще кілька днів.

Здоров’я та безпека наших працівників є основним пріоритетом компанії. Кромберг енд Шуберт Україна Лу і надалі уважно слідкуватиме за ситуацією та відновить свою роботу після стабілізації санітарно-епідеміологічного стану в країні. Бережіть себе та своїх рідних!» - повідомляє пресслужба.



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Теги: Кромберг енд Шуберт Україна, карантин
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Коментарі 2
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Основний пріоритет компанії замовник,в даному випадку BMW, а не працівники. Зупинив виробництво BMW - став і Кромберг
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Пріоритет компанії- гроші.Не обманюйте і не смішіть людей цими пафосними тезами про турботу про людей.Вас BMW змусив закритися, бо не дав замовлення на проводку.Майте гідність чесно повідомити інформацію!
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