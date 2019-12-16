вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку виділили 60 мільйонів на боротьбу з коронавірусом, ще мільйон – на перевезення медиків

У Луцьку виділили 60 мільйонів на боротьбу з коронавірусом, ще мільйон – на перевезення медиків
Із бюджету Луцької міської територіальної громади на запобігання поширенню коронавірусу виділили 60 мільйонів гривень.

Про це йшлося у четвер, 19 березня, під час позачергової сесії Луцькради.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова нагадала, що 100 тисяч виділив 18 березня виконком для поліцейських на придбання засобів індивідуального захисту.

У місті пропонують «зняти» 50 мільйонів гривень із капітального ремонту доріг та ще 10 мільйонів із ремонту дворів. Ці кошти направлять на заходи щодо боротьби з коронавірусом.

Центру екстреної медичної допомоги та інфекційній лікарні виділять 400 і 100 тисяч гривень відповідно на надання матеріального заохочення медикам, які залучені до запобігання поширенню коронавірусу. 500 тисяч виділять обласним медичним закладам на забезпечення доїзду медпрацівників до місяць роботи, ще 500 тисяч – на доправлення медиків до міських закладів.

60 тисяч гривень спрямують центру екстреної медичної допомоги на забезпечення перевезення до міської лікарні хворих, яким потрібен гемодіаліз.

«Є 40 людей в Луцьку, що проходять діаліз. Їм треба забезпечити транспорт. Із них є кілька пацієнтів на візках, тому ми попросили підтримки екстреної медичної допомоги», - пояснив начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.

В.о. мера Григорій Пустовіт додав, що Волинська обласна клінічна лікарня буде опорною в області для боротьби з коронавірусом. Він запропонував віддати кошти депутатського фонду на боротьбу з хворобою, а це – 4 мільйони.

Питання вирішили розглянути під час наступної сесії міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, бюджет, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку посилили карантинні заходи: що ще закриють
Сьогодні, 17:57
Луцький «Кромберг енд Шуберт» піде на карантин з понеділка, 23 березня
Сьогодні, 17:46
У Луцьку виділили 60 мільйонів на боротьбу з коронавірусом, ще мільйон – на перевезення медиків
Сьогодні, 17:38
Лікарів на роботу у Луцьк возитимуть ченці жидичинського монастиря
Сьогодні, 17:30
У Луцьку четверо іноземців викрали з банку платіжний термінал. ФОТО
Сьогодні, 17:19
Схожі новини
Повідомили, яким буде бюджет розвитку Луцької міської громади у 2020 році Повідомили, яким буде бюджет розвитку Луцької міської громади у 2020 році
16 грудень, 2019, 16:45
Луцьким муніципалам таки дали 2 мільйони на знесення незаконних споруд Луцьким муніципалам таки дали 2 мільйони на знесення незаконних споруд
20 листопад, 2019, 09:36
Ремонти, реконструкція алеї поховань та пам’ятник ветеранам ВДВ: у Луцьку «перекроять» бюджет Ремонти, реконструкція алеї поховань та пам’ятник ветеранам ВДВ: у Луцьку «перекроять» бюджет
29 липень, 2019, 11:16
У Луцьку за «тролейбусні» гроші куплять кондиціонери У Луцьку за «тролейбусні» гроші куплять кондиціонери
05 червень, 2019, 10:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий волинський лікар-пульмонолог захворів і обстежився на коронавірус
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку посилили карантинні заходи: що ще закриють
Сьогодні, 17:57
 0
Луцький «Кромберг енд Шуберт» піде на карантин з понеділка, 23 березня
Сьогодні, 17:46
 0
У Луцьку виділили 60 мільйонів на боротьбу з коронавірусом, ще мільйон – на перевезення медиків
Сьогодні, 17:38
 0
Лікарів на роботу у Луцьк возитимуть ченці жидичинського монастиря
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8