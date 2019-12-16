У Луцьку виділили 60 мільйонів на боротьбу з коронавірусом, ще мільйон – на перевезення медиків

Із бюджету Луцької міської територіальної громади на запобігання поширенню коронавірусу виділили 60 мільйонів гривень.Про це йшлося у четвер, 19 березня, під час позачергової сесії Луцькради.Директор департаменту фінансів та бюджетунагадала, що 100 тисяч виділив 18 березня виконком для поліцейських на придбання засобів індивідуального захисту.У місті пропонують «зняти» 50 мільйонів гривень із капітального ремонту доріг та ще 10 мільйонів із ремонту дворів. Ці кошти направлять на заходи щодо боротьби з коронавірусом.Центру екстреної медичної допомоги та інфекційній лікарні виділять 400 і 100 тисяч гривень відповідно на надання матеріального заохочення медикам, які залучені до запобігання поширенню коронавірусу. 500 тисяч виділять обласним медичним закладам на забезпечення доїзду медпрацівників до місяць роботи, ще 500 тисяч – на доправлення медиків до міських закладів.60 тисяч гривень спрямують центру екстреної медичної допомоги на забезпечення перевезення до міської лікарні хворих, яким потрібен гемодіаліз.«Є 40 людей в Луцьку, що проходять діаліз. Їм треба забезпечити транспорт. Із них є кілька пацієнтів на візках, тому ми попросили підтримки екстреної медичної допомоги», - пояснив начальник управління охорони здоров’яВ.о. мерадодав, що Волинська обласна клінічна лікарня буде опорною в області для боротьби з коронавірусом. Він запропонував віддати кошти депутатського фонду на боротьбу з хворобою, а це – 4 мільйони.Питання вирішили розглянути під час наступної сесії міської ради.