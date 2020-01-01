У Луцьку посилили карантинні заходи: що ще закриють
Сьогодні, 17:57
У Луцьку посилюють карантинні заходи задля запобігання поширенню коронавірусу.
Про це йшлося у четвер, 19 березня, під час позачергової сесії Луцькради.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що у Луцьку заборонять для відвідувачів магазини автозапчастин, побутової хімії, техніки, засобів зв’язку, будівельних матеріалів, окрім режиму доставки товарів.
Стосується це, зокрема, і таких гігантів на ринку, як мережа «Eva».
Зупинять до кінця карантину роботу тату-салонів, салонів краси, масажних кабінетів та інших, окрім установ із забору аналізів та проведення лабораторних досліджень.
Підприємців зобов’язують облаштувати розмітку, аби відстань між відвідувачами була не менше 1,5 метра, встановити засоби для дезінфекції, видавати кожному покупцю рукавички, якщо дезінфекторів немає, а також дотримуватися правила, щоби на 15 «квадратів» був лише 1 відвідувач.
Заммера Костянтин Петрочук зауважив, що магазини автозапчастин закриють для відвідувачів. Натомість СТО, шиномонтажі та мийки у Луцьку не закривають.
Ветаптеки та ветеринарні клініки також працюватимуть у штатному режимі.
«Усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів та аптек, не важливо великі вони чи маленькі, закриваються. Єдиний нюанс – продуктовий магазин, що торгує лише тютюном і алкоголем, а там є сік і декілька буханок хліба, має бути закритий», - відзначив Петрочук.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт обурився, що у період карантину люди воліють гуляти на вулицях, ходити в магазини, аби, наприклад, купити парфуми, аніж сидіти вдома, і закликав дотримуватися всіх заходів.
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Про це йшлося у четвер, 19 березня, під час позачергової сесії Луцькради.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що у Луцьку заборонять для відвідувачів магазини автозапчастин, побутової хімії, техніки, засобів зв’язку, будівельних матеріалів, окрім режиму доставки товарів.
Стосується це, зокрема, і таких гігантів на ринку, як мережа «Eva».
Зупинять до кінця карантину роботу тату-салонів, салонів краси, масажних кабінетів та інших, окрім установ із забору аналізів та проведення лабораторних досліджень.
Підприємців зобов’язують облаштувати розмітку, аби відстань між відвідувачами була не менше 1,5 метра, встановити засоби для дезінфекції, видавати кожному покупцю рукавички, якщо дезінфекторів немає, а також дотримуватися правила, щоби на 15 «квадратів» був лише 1 відвідувач.
Заммера Костянтин Петрочук зауважив, що магазини автозапчастин закриють для відвідувачів. Натомість СТО, шиномонтажі та мийки у Луцьку не закривають.
Ветаптеки та ветеринарні клініки також працюватимуть у штатному режимі.
«Усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів та аптек, не важливо великі вони чи маленькі, закриваються. Єдиний нюанс – продуктовий магазин, що торгує лише тютюном і алкоголем, а там є сік і декілька буханок хліба, має бути закритий», - відзначив Петрочук.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт обурився, що у період карантину люди воліють гуляти на вулицях, ходити в магазини, аби, наприклад, купити парфуми, аніж сидіти вдома, і закликав дотримуватися всіх заходів.
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