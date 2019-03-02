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Відомий волинський лікар-пульмонолог захворів і обстежився на коронавірус

Відомий волинський лікар-пульмонолог захворів і обстежився на коронавірус
Відомий лікар-пульмонолог, який працює у Волинській обласній клінічній лікарні Олег Яковенко захворів на ГРВІ. Однак каже, що навіть обстежився на грип та COVID-19 і наразі чекає на результати. Від госпіталізації в інфекційне відділення він відмовився.

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

Медик зауважує, що впродовж двох останніх тижнів був в контакті з великою кількістю респіраторних хворих. Він повідомив, що перебуває вдома на лікарняному в ізоляції.

"День перший. В кінці дня з’явилась загальна слабість, біль в м’язах, сухість слизових носоглотки, кон’юнктивіт, головний біль, підвищення температури до 38.9. В іншому без особливостей.
День другий. Загальний стан покращився, температура 37, відмічалась загальна слабість, біль м’язах, втома, кон'юнктивіт, катаральні симптоми.
День третій. Загальний стан покращився, залишається загальна слабість, втома після навантаження, кон'юнктивіт, катаральні симптоми, періодично озноб.
День четвертий. Загальний стан покращився, залишається загальна слабість, втома після навантаження, перодично озноб.
Обстежився на ПЛР до грипу та COVID-19, чекаю на результат, від госпіталізації в інфекційне відділення відмовився! Будуть експрес тести, тоді зможу обстежити всю родину!" - йдеться у дописі.

Лікар пише, шо його дружина також захворіла.

"Лікування: Озельтамівір, Парацетамол по потребі, постійно промиваємо носоглотку содовим розчином, їмо легку їжу, багато вживаємо рідини, мінімум надмірного фізичного навантаження. Сидимо всі вдома на карантині", - резюмує Олег Яковенко.


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Теги: лікар, хвороба, Олег Яковенко
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