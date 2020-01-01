Перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – черга із майже 700 вантажівок





Про це



Відзначають, значна кількість транспортних засобів комерційного призначення здійснює перевезення товарів, що підлягають проведенню ветеринарно-санітарному контролю в ЄС.



Республіка Польща повідомила, що пункт ветеринарного контролю в МАПП «Дорогуськ» працює з 09.00 до 18.00 год. В середньому за один день здійснюють оформлення до 30 транспортних засобів комерційного призначення, що переміщують товари, які підлягають ветеринарному контролю, при наявних на сьогодні в зоні контролю ветеринарної служби Республіки Польща близько 70 вантажних автомобілів.



Аналогічні пункти ветеринарного контролю працюють на суміжній стороні пунктів пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (цілодобово) та «Краківець-Корчова» (з 09.00 до 18.00 год.).



Волинська митниці Держмитслужби рекомендує направляти транспортні засоби комерційного призначення, що переміщують товари, які підлягають ветеринарному контролю в Польщу, до пунктів пропуску «Рава-Руська-Хребенне» та «Краківець-Корчова» заздалегідь спланувавши маршрути, спираючись на інформацію інтерактивної карти черг перед пунктами пропуску.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із тимчасовим закриттям частини пунктів пропуску через державний кордон України в міжнародному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» утворилась черга близько 700 вантажівок.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.Відзначають, значна кількість транспортних засобів комерційного призначення здійснює перевезення товарів, що підлягають проведенню ветеринарно-санітарному контролю в ЄС.Республіка Польща повідомила, що пункт ветеринарного контролю в МАПП «Дорогуськ» працює з 09.00 до 18.00 год. В середньому за один день здійснюють оформлення до 30 транспортних засобів комерційного призначення, що переміщують товари, які підлягають ветеринарному контролю, при наявних на сьогодні в зоні контролю ветеринарної служби Республіки Польща близько 70 вантажних автомобілів.Аналогічні пункти ветеринарного контролю працюють на суміжній стороні пунктів пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (цілодобово) та «Краківець-Корчова» (з 09.00 до 18.00 год.).Волинська митниці Держмитслужби рекомендує направляти транспортні засоби комерційного призначення, що переміщують товари, які підлягають ветеринарному контролю в Польщу, до пунктів пропуску «Рава-Руська-Хребенне» та «Краківець-Корчова» заздалегідь спланувавши маршрути, спираючись на інформацію інтерактивної карти черг перед пунктами пропуску.

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