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Перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – черга із майже 700 вантажівок

Перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – черга із майже 700 вантажівок
У зв’язку із тимчасовим закриттям частини пунктів пропуску через державний кордон України в міжнародному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» утворилась черга близько 700 вантажівок.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

Відзначають, значна кількість транспортних засобів комерційного призначення здійснює перевезення товарів, що підлягають проведенню ветеринарно-санітарному контролю в ЄС.

Республіка Польща повідомила, що пункт ветеринарного контролю в МАПП «Дорогуськ» працює з 09.00 до 18.00 год. В середньому за один день здійснюють оформлення до 30 транспортних засобів комерційного призначення, що переміщують товари, які підлягають ветеринарному контролю, при наявних на сьогодні в зоні контролю ветеринарної служби Республіки Польща близько 70 вантажних автомобілів.

Аналогічні пункти ветеринарного контролю працюють на суміжній стороні пунктів пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (цілодобово) та «Краківець-Корчова» (з 09.00 до 18.00 год.).

Волинська митниці Держмитслужби рекомендує направляти транспортні засоби комерційного призначення, що переміщують товари, які підлягають ветеринарному контролю в Польщу, до пунктів пропуску «Рава-Руська-Хребенне» та «Краківець-Корчова» заздалегідь спланувавши маршрути, спираючись на інформацію інтерактивної карти черг перед пунктами пропуску.



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Теги: черги, міжнародний пункт пропуску, карантині заходи
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