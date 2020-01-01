Закарпатці, які були у райлікарні на Волині з підозрою на коронавірус, поїхали додому
Сьогодні, 18:41
П'ятеро чоловіків, які перебували в інфекційному відділенні Любешівської центральної районної лікарні із підозрою на коронавірус, поїхали додому на Закарпаття.
Про це повідомила директор КНП «Любешівська ЦРЛ» Богдана Іваніва, - йдеться на сайті Любешівської ОТГ.
Нагадаємо, у ніч на 19 березня на перетині кордону Білорусь-Україна прикордонники затримали п’ять чоловіків, оскільки в одного із них була температура більше 38 градусів. Наступного дня чоловіки намагалися втекти із лікарні.
Враховуючи лікарське спостереження, а також задовільний стан чоловіків та відсутність підвищеної температури тіла, лікарі закладу прийняли рішення про недоцільність подальшого перебування зазначених осіб у інфекційному відділенні Любешівської лікарні.
Окрім того, з жителями Закарпаття була проведена роз'яснювальна робота епідеміологічного плану.
Разом з тим, взято згоду про те, що чоловіки усвідомлюють необхідність дотримання протиепідеміологічних заходів та режиму самоізоляції впродовж руху до місця призначення, а також їх проінформували про необхідність невідкладно звернутися до лікувального закладу за місцем проживання.
Супровід зазначених осіб забезпечувала поліція.
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Про це повідомила директор КНП «Любешівська ЦРЛ» Богдана Іваніва, - йдеться на сайті Любешівської ОТГ.
Нагадаємо, у ніч на 19 березня на перетині кордону Білорусь-Україна прикордонники затримали п’ять чоловіків, оскільки в одного із них була температура більше 38 градусів. Наступного дня чоловіки намагалися втекти із лікарні.
Враховуючи лікарське спостереження, а також задовільний стан чоловіків та відсутність підвищеної температури тіла, лікарі закладу прийняли рішення про недоцільність подальшого перебування зазначених осіб у інфекційному відділенні Любешівської лікарні.
Окрім того, з жителями Закарпаття була проведена роз'яснювальна робота епідеміологічного плану.
Разом з тим, взято згоду про те, що чоловіки усвідомлюють необхідність дотримання протиепідеміологічних заходів та режиму самоізоляції впродовж руху до місця призначення, а також їх проінформували про необхідність невідкладно звернутися до лікувального закладу за місцем проживання.
Супровід зазначених осіб забезпечувала поліція.
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