вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Закарпатці, які були у райлікарні на Волині з підозрою на коронавірус, поїхали додому

Закарпатці, які були у райлікарні на Волині з підозрою на коронавірус, поїхали додому
П'ятеро чоловіків, які перебували в інфекційному відділенні Любешівської центральної районної лікарні із підозрою на коронавірус, поїхали додому на Закарпаття.

Про це повідомила директор КНП «Любешівська ЦРЛ» Богдана Іваніва, - йдеться на сайті Любешівської ОТГ.

Нагадаємо, у ніч на 19 березня на перетині кордону Білорусь-Україна прикордонники затримали п’ять чоловіків, оскільки в одного із них була температура більше 38 градусів. Наступного дня чоловіки намагалися втекти із лікарні.

Враховуючи лікарське спостереження, а також задовільний стан чоловіків та відсутність підвищеної температури тіла, лікарі закладу прийняли рішення про недоцільність подальшого перебування зазначених осіб у інфекційному відділенні Любешівської лікарні.

Окрім того, з жителями Закарпаття була проведена роз'яснювальна робота епідеміологічного плану.

Разом з тим, взято згоду про те, що чоловіки усвідомлюють необхідність дотримання протиепідеміологічних заходів та режиму самоізоляції впродовж руху до місця призначення, а також їх проінформували про необхідність невідкладно звернутися до лікувального закладу за місцем проживання.

Супровід зазначених осіб забезпечувала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підозра на коронавірус, чоловіки із Закарпаття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні запустять онлайн-карту про ситуацію в лікарнях щодо коронавірусу
Сьогодні, 19:30
У Луцьку посилили карантинні заходи: що ще закриють
Сьогодні, 17:57
Що митрополит Михаїл радить робити під час карантину
Сьогодні, 16:47
Підприємець з Волині купив для лікарні свого міста апарат штучної вентиляції легень
Сьогодні, 15:56
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 20 березня
Сьогодні, 19:00
Театральний фестиваль онлайн вперше влаштують у Луцьку
Сьогодні, 18:50
Закарпатці, які були у райлікарні на Волині з підозрою на коронавірус, поїхали додому
Сьогодні, 18:41
Луцьк отримав майже 17 мільйонів на зарплату вчителям
Сьогодні, 18:39
На Волині посеред ночі затримали чотирьох браконьєрів, які ловили рибу «острогами». ФОТО
Сьогодні, 18:33
Схожі новини
У Луцьку ізолювали громадянина Туреччини з підозрою на коронавірус У Луцьку ізолювали громадянина Туреччини з підозрою на коронавірус
18 березень, 12:26
Жінку, яка повернулася з Польщі, госпіталізували у Луцьк з підозрою на коронавірус Жінку, яка повернулася з Польщі, госпіталізували у Луцьк з підозрою на коронавірус
14 березень, 19:00
Коронавірус і Волинь: головний лікар інфекційної лікарні області прокоментував ситуацію Коронавірус і Волинь: головний лікар інфекційної лікарні області прокоментував ситуацію
13 березень, 18:40
Стан жінки, яку ізолювали через підозру на коронавірус у Луцьку, покращився Стан жінки, яку ізолювали через підозру на коронавірус у Луцьку, покращився
12 березень, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні запустять онлайн-карту про ситуацію в лікарнях щодо коронавірусу
Сьогодні, 19:30
 0
У Луцьку, попри карантин, працювали торговельні заклади
Сьогодні, 19:20
 0
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 20 березня
Сьогодні, 19:00
 0
Театральний фестиваль онлайн вперше влаштують у Луцьку
Сьогодні, 18:50
 0
Закарпатці, які були у райлікарні на Волині з підозрою на коронавірус, поїхали додому
Сьогодні, 18:41
 0
Медіа
відео
1/8